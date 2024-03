A casa que caiu ficava às margens do Rio Sarapuí em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 22/03/2024 16:15 | Atualizado 22/03/2024 16:58

Nilópolis – Três pessoas ficaram feridas após uma casa desabar, na tarde desta sexta-feira (22), dentro do Rio Sarapuí, em Nilópolis. A residência que ficava às margens do rio, era próxima da Rua Inácio Serra, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no divisa entre o município nilopolitano e a cidade de Mesquita, na Chatuba, na Rua Marechal Castelo Branco. As vítimas sofreram ferimentos leves, sendo que uma delas foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros, para atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), de acordo com a Prefeitura de Nilópolis.

Moradores vizinhos ajudaram a socorrer as vítimas dos escombros da casa que desabou.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a vítima foi atendida pelas equipes médicas da emergência e apresenta suspeita de fraturas de ombro direito e mão esquerda. Ele segue em atendimento e irá realizar exames complementares. O estado de saúde é estável.



Moradores vizinhos ajudaram no resgate dos feridos da casa que desabou em Nilópolis Reprodução



A casa que desabou em Nilópolis na beira do Rio Sarapuí Divulgação / PMN



NOTA OFICIAL - PREFEITURA DE NILÓPOLIS



NOTA OFICIAL - PREFEITURA DE NILÓPOLIS

A Prefeitura de Nilópolis informa que as três vítimas do desabamento sofreram ferimentos leves e uma foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. Equipes da Secretarias de Defesa Civil (DC), de Serviços Públicos (Semserp) e Desenvolvimento Social (SEMDES) estão no local. A Semserp e a Defesa Civil estão retirando os restos da casa que desmoronou e fica na beira do Rio Sarapuí, na Chatuba, na divisa de Nilópolis com Mesquita.



Os resgatados vão informar aos técnicos da SEMDES se preferem ir para a casa de parentes ou para um dos pontos de apoio, que são a Casa da Terceira Idade do Cabral ou a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade. A casa onde moravam fica na beira do Rio Sarapuí, na divisa da Chatuba, na Rua Marechal Castelo Branco.



Em caso de emergência, a população pode ligar para os números da Defesa Civil: 2691-1193 e 98184-2664. Nilópolis têm dois pontos de apoios. A Casa da Terceira Idade do Cabral, na rua Roldão Gonçalves, s/n, e na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, na rua Carlos Benedete, 192.



Equipes das secretarias municipais de Defesa Civil, Serviços Públicos estão retirando os restos da casa que desmoronou e fica na beira do Rio Sarapuí Divulgação / PMN