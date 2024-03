Pacotinho e Theaga lançam a música "Paciência" nesta sexta-feira - Divulgação / Giulia Gabriella

Publicado 21/03/2024 23:21

Nilópolis - Nilópolis está prestes a testemunhar o lançamento de uma colaboração musical promissora entre dois talentosos artistas da cidade. Nesta sexta-feira (22), às 20h, os cantores Felipe Soares, cujo nome artístico é Pacotinho, e Thadeu Silva, conhecido musicalmente como Theaga, apresentarão sua primeira música juntos, intitulada "Paciência", que promete ser uma fusão entre música de amor e trap. O lançamento oficial será no Bar 10 e Faixa, na Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1052, no Centro, de Nilópolis.



A partir das 21h, a faixa estará disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais de música como Spotify e Deezer, e outras, através da gravadora Paz Terrível, selo também nilopolitano.



O lançamento marca um momento significativo para Pacotinho, que apesar de músico com anos de experiência, dá agora o primeiro passo oficial em sua carreira musical. “Apesar do meu estilo predominante ser o pagode, me aventurar junto com esse parceiro transformando uma composição minha em um trap foi muito bacana para mim”, contou.

Para Theaga, a parceria entre os dois casou de forma perfeita. "A música é a nossa linguagem comum, independentemente do estilo, e o resultado é essa música com uma vibe autêntica. Estou muito feliz e acredito que o público vai curtir bastante essa fusão de estilos que criamos", afirmou.

Serviço