O casal de Nilópolis, Beatriz Silva e Lucas Ferreira, vão disputar o prêmio com mais dois casais no reality de confeitaria do canal GNT - Divulgação

Publicado 25/03/2024 22:12 | Atualizado 25/03/2024 22:22

Nilópolis - O casal de Nilópolis, Beatriz Silva e Lucas Ferreira, vão disputar nesta segunda-feira (25), o prêmio com mais dois casais, na 10ª edição do reality de confeitaria do canal GNT, "Que Seja Doce". A Chef Beatriz começou produzindo brownies e cupcakes e em 2025 fez o primeiro bolo. No ano seguinte, começou a empreender e criou a Bonjour Brownies.

Sempre muito apaixonada pelo mundo da confeitaria, a Chef Beatriz tinha o sonho de conhecer Paris e começou a planejar em 2021 uma viagem com a família que seria em setembro do ano passado. Ela já tinha feito vários planos de viagem, de visitar as confeitarias em Paris, e de lançar macarons quando voltasse para o Brasil. Mas no fim de agosto, quando estava faltando poucos dias para a viagem, a empresa 123 milhas falou que não iria honrar a passagem de ninguém. Foi um baque para todos, e pra ela também, porque já tinha tudo planejado.

Na mesma semana, rolando os vídeos no Instagram, encontrou um vídeo do Lucas Corazza falando que as inscrições do programa Que Seja Doce estavam abertas. E ela, mesmo tímida, se encheu de coragem e fez a inscrição, colocando o marido como ajudante. Participaram de todas as fases do processo de seleção, e ficaram na esperança, até que resolveram fazer em meados de setembro, outra viagem, já que não conseguiriam ir pra Paris como planejado. Juntamos os pontos/milhas, e foram para Disney, um lugar completamente diferente dos planos, e que não era o primeiro da lista de desejos do casal. E foi no primeiro dia de Magic Kingdom que receberam a ligação de notícia que foram aprovados e que iriam participar do Que Seja Doce.

“Foi lindo, tudo meio que fez um sentido! A gente estava muito feliz nessa viagem, se divertindo feito crianças e se emocionando com tudo lá, e recebendo uma notícia tão incrível no lugar onde os sonhos são realidade, foi lindo demais”, conta a Chef Beatriz Silva.

Além da produção dos doces, durante o programa, eles contam também como se conheceram. Foi em 2013, na faculdade, ele cursava ciência da computação e ela fez turismo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu.

No dia em que gravaram o programa, eles não lembravam, mas quando pegaram os celulares no final do dia, tinha um alerta na agenda do Lucas, que a Beatriz colocou quando estavam namorando, era 28 de outubro, mesmo dia em que fizeram aniversário de namoro, e completaram 10 anos juntos.