O carro roubado apreendido pelos policiais militares do 20º BPM com os presos na Via Light - Divulgação / Pmerj

O carro roubado apreendido pelos policiais militares do 20º BPM com os presos na Via LightDivulgação / Pmerj

Publicado 30/03/2024 20:52

Nilópolis - Três suspeitos foram presos dentro de um carro roubado (Fiat Pulse), por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na madrugada deste sábado (30), na Via Light, na altura do município de Nilópolis. Com os homens, os agentes apreenderam ainda um revólver calibre 32, seis munições, e cartões bancários.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento pela via estadual quando perceberam o veículo trafegando em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais militares constataram que o veículo era produto de roubo, além de apreenderem o revólver com os três suspeitos presos que estavam no carro.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).