Com duas palestrantes e uma intérprete de libras, a Águas do Rio abordou temas sobre a importância da preservação dos rios e sustentabilidadeFelipe Soares / PMN

Publicado 27/03/2024 21:40

Nilópolis - O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março. Em Nilópolis, a data foi marcada por uma palestra na Escola Municipal Professora Edyr Ribeiro, no bairro Nova Cidade, para 50 alunos na tarde desta quarta-feira (27). A ação ocorreu pelo segundo ano consecutivo com a parceria da Prefeitura, por intermédio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação, com a concessionária Águas do Rio.



Com duas palestrantes e uma intérprete de libras, a Águas do Rio abordou temas sobre a importância da preservação dos rios e sustentabilidade. Foi feita uma brincadeira no tapete do saneamento, com atividade educativa que representa um jogo de tabuleiro com um dado.



O estudante Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira, de 11 anos, estava atento a todas as informações, inclusive interagiu com as palestrantes, opinando e tirando suas dúvidas. "Eu aprendi muitas coisas importantes sobre não poluir o rios, como é o círculo da água e também como faz as coisas lá. E muitas coisas boas, tipo reciclar lixo, botar nos lixos certo, guardar, não jogar óleo velho em lugares que não pode. Acredito que é muito importante ter esse tipo de palestra porque é muito bom para educação", salientou o aluno do sexto ano.

Foi feita uma brincadeira no tapete do saneamento, com atividade educativa que representa um jogo de tabuleiro com um dado Felipe Soares / PMN



Diretora da escola Edyr Ribeiro há dois anos, a professora Priscila destacou a importância da água para o planeta Terra. "Para a atividade com a Águas do Rio, nós escolhemos duas turmas, uma do sexto ano e uma turma de oitavo ano, para que eles entendam essa questão da água, do meio ambiente e da importância da preservação. Já é uma temática constante na escola, faz parte dos nossos projetos também, e nada melhor do que receber também uma equipe para falar um pouquinho mais sobre o tema."