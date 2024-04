O governador Cláudio Castro entregando o Cartão Recomeçar para uma moradora de Nilópolis - Felipe Soares/ PMN

Publicado 02/04/2024 23:15

Nilópolis - O governador Cláudio Castro entregou, nesta terça-feira (02), o Cartão Recomeçar para famílias atingidas pelos temporais em Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias. O benefício, no valor de R$ 3 mil, auxilia a população em vulnerabilidade a superar os prejuízos das chuvas. Ao todo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos entregará mais de 13 mil cartões na Baixada Fluminense. Nos últimos dois anos, o governo estadual já investiu R$ 87,4 milhões no benefício, atendendo mais de 29 mil famílias em mais de 30 municípios.

O prefeito Abraãozinho agradeceu a parceira e a cooperação do governador Cláudio Castro com o município de Nilópolis Felipe Soares/ PMN

Em Nilópolis, a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), entregou o Cartão Recomeçar para 300 famílias. A cerimônia, presidida pelo prefeito Abraãozinho (PL), contou com a presença do governador Cláudio Castro e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, na quadra do CIEP 136 Professora Stella Pinheiro, no bairro Frigorífico.

A SEMDES organizou a planilha com os nomes, contatos e endereços dos beneficiados em ordem alfabética. Eles foram comunicados por telefonemas, mensagens, redes sociais da Prefeitura, da SEMDES e de diretores da secretaria. As famílias moram em bairros atingidos pelas fortes chuvas de janeiro passado. Com o Cartão Recomeçar, os nilopolitanos beneficiados poderão comprar eletrodomésticos e outros produtos.

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social reproduzia os documentos originais e entregava os cartões para os beneficiados em Nilópolis Felipe Soares/ PMN



"A minha palavra é gratidão. Tivemos dias muito difíceis em nossa cidade e toda a nossa equipe estava presente. Não posso deixar de agradecer à Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, equipe de transportes, Serviços Públicos. O governador Cláudio Castro é parceiro de nossa cidade, atende a qualquer momento e coloca equipes à nossa disposição. Com esse cartão, as famílias têm condições de dar o pontapé inicial para sair da situação em que estavam", afirmou o prefeito Abraãozinho.



"A minha palavra é gratidão. Tivemos dias muito difíceis em nossa cidade e toda a nossa equipe estava presente. Não posso deixar de agradecer à Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, equipe de transportes, Serviços Públicos. O governador Cláudio Castro é parceiro de nossa cidade, atende a qualquer momento e coloca equipes à nossa disposição. Com esse cartão, as famílias têm condições de dar o pontapé inicial para sair da situação em que estavam", afirmou o prefeito Abraãozinho.

Ele salientou que a cidade não tem condições financeiras de resolver determinados problemas e, nesses momentos, o apoio do governo do estado e do governo federal são fundamentais. "O que arrecadamos não nos dá condições de realizar muitas obras. A política me deu um amigo que se chama Cláudio Castro. Temos obras na Barragem do Gericinó, na represa do Rio Pavuna. Peço que o governador e a secretária Rosangela Gomes continuem com a gente", discursou.

A moradora de Nilópolis, Cintia Cristiano, com o Cartão Recomeçar Luis Alvarenga / GovRJ



O governador disse que estava lisonjeado porque o que era seu desejo estava virando realidade. "Eu garanti que a Baixada poderia contar com a gente no dia a dia. Nosso compromisso era tratar os prefeitos da região e do interior com o mesmo carinho que o prefeito da capital. Infelizmente tem pessoas que usam programas sociais para se dar bem e, por esse motivo, a gente tem a burocracia que os órgãos de controle nos obrigam a ter", explicou Castro.

Uma dos 300 moradores que receberam o cartão, Cintia Cristiane de Oliveira Souza contou ter procurado pelo benefício logo após a enchente ter atingido a sua casa. Depois de se cadastrar pela prefeitura e ter o benefício validado pelo Estado, a autônoma foi até o Centro Integral de Educação Pública Municipalizado, no bairro Frigorífico, para pegar seu cartão. "Estou feliz porque vou poder comprar o que está faltando em casa. Agora vou poder realmente recomeçar. Aguardo pelo cartão para poder comprar o que perdi. Vou comprar uma geladeira", afirmou.



Já no final da gravidez, a comerciária Bruna Vitorino, 37 anos, está desempregada e esqueceu de tirar cópia do comprovante de residência. Ali mesmo no pátio do Ciep, uma equipe da SEMDES reproduzia os documentos originais e entregava os cartões para os beneficiados. "Eu moro na Travessa Emancipação, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A rua toda ficou cheia d´água", relatou Bruna, que filmou tudo e levou até o CRAS para fazer o cadastramento no programa.

O pátio do CIEP Stella Pinheiro recebeu os beneficiados do Cartão Recomeçar em Nilópolis Felipe Soares/ PMN



As famílias que ainda não receberam os cartões em Nilópolis, no valor de R$ 3 mil, devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no segundo andar da Prefeitura, a partir desta quarta-feira (03), no horário de 9h às 17h. O endereço é Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro.

Marcaram presença ainda no evento, a vice-prefeita professora Flávia (PL), a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, a subsecretária municipal de Desenvolvimento Social, Gisele Armada, o deputado federal Ricardão Abrão (União Brasil-RJ), o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o vereador Alvinho, representando a Câmara de Vereadores, além de secretários municipais.