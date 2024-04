A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Nilópolis, por intermédio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Casa da Mulher Nilopolitana - Felipe Soares / PMN

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Nilópolis, por intermédio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Casa da Mulher NilopolitanaFelipe Soares / PMN

Publicado 04/04/2024 22:25

Nilópolis - O município de Nilópolis deu início a um projeto que traz de volta o sorriso das mulheres vítimas de violência. A cidade será a primeira do Estado do Rio de Janeiro a oferecer suporte àquelas que sofreram agressões físicas, oferecendo implantes dentários que serão feitos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Nilópolis, por intermédio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Casa da Mulher Nilopolitana.

A superintendente municipal dos Direitos da Mulher, professora Nilcéa Clara Cardoso, afirmou que propôs e sonha com esse este projeto desde 2003. "Muitas sofrem lesões dentárias, o que afeta não apenas sua saúde bucal, mas também sua autoestima e qualidade de vida. Estamos aqui para fortalecer toda a rede de assistência à mulher", salientou Nilcéa.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, André Esteves, o procedimento será realizado dentro de 24 horas após a vítima receber o encaminhamento entregue pela Casa da Mulher. Ele espera que este projeto se expanda. "A gente vai tentar fazer essa mobilização para que se torne uma política pública. Para que todos os municípios, não só do estado, mas que o Brasil também tenham esse tratamento, porque é de grande valia."

Quem faz parte deste time é a Patrícia Matos, doutoranda em periodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela atua com implantodontia e trabalha com disfunções temporomandibulares e dores crônicas. "50% das lesões são orofaciais, elas perdem um elemento dentário e a única forma de restaurar é fazendo o implante dentário. Essa mulher fica marcada para o resto da vida, por isso estamos aqui para devolver essa dignidade a ela. Esse projeto está dando como porta de entrada a priorização desse atendimento com as mulheres."

Centro de Especialidades Odontológicas

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que atende média e alta complexidade, está recebendo uma reforma completa e contará com sete salas equipadas e sala de tomografia. A clínica também receberá as mulheres vítimas de agressão física.

A previsão de entrega da obra é de um mês e meio. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) fica localizado na rua Travessa Ramos, nº 65, Centro.