A Banda Brasil Show animou os presentes que dançaram bastante no Clube Nilopolitano - Felipe Soares / PMN

A Banda Brasil Show animou os presentes que dançaram bastante no Clube NilopolitanoFelipe Soares / PMN

Publicado 08/04/2024 10:14 | Atualizado 08/04/2024 10:14

Nilópolis - Depois de quatro anos, a Casa da Mulher Nilopolitana, ligada à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, voltou a realizar o Baile da Mulher Nilopolitana. E o Clube Nilopolitano, no Centro, foi novamente o espaço onde um grande show animou duzentas mulheres de todas as idades a riscarem o chão acompanhadas ou sozinhas na sexta-feira (05).



A superintendente da Casa da Mulher Nilopolitana, Nilcéa Cardoso, recebeu a vice-prefeita de Nilópolis e secretária municipal de Educação, professora Flávia, junto com o subsecretário municipal de Cidadania, Rafael Abreu. Eles saudaram o público presente e chamaram mais uma vez a banda Brasil Show para embalar as gerações presentes.

200 pessoas marcaram presença na volta do Baile da Mulher Nilopolitana Felipe Soares / PMN



"Esse é um momento de rara felicidade. Esse baile aproxima as pessoas, humaniza os relacionamentos. Faz com que todos, que normalmente se encontram nas atividades lá na Casa da Mulher, possam se conhecer melhor. Queremos estimular o amor e amizade sincera", afirmou a professora Nilcéa.



Por sua vez, a professora Flávia comemorou porque Nilcéa Cardoso pôde proporcionar um 'sextou' às mulheres que frequentam a instituição. " Há 16 anos a Casa da Mulher tem promovido a autoestima das mulheres. Quero desejar uma boa festa a todos", disse a professora Flávia. "Esse é um momento de rara felicidade. Esse baile aproxima as pessoas, humaniza os relacionamentos. Faz com que todos, que normalmente se encontram nas atividades lá na Casa da Mulher, possam se conhecer melhor. Queremos estimular o amor e amizade sincera", afirmou a professora Nilcéa.Por sua vez, a professora Flávia comemorou porque Nilcéa Cardoso pôde proporcionar um 'sextou' às mulheres que frequentam a instituição. " Há 16 anos a Casa da Mulher tem promovido a autoestima das mulheres. Quero desejar uma boa festa a todos", disse a professora Flávia.

A superintendente da Casa da Mulher Nilopolitana, Nilcéa Cardoso, recebeu a vice-prefeita de Nilópolis, professora Flávia, junto com o subsecretário de Cidadania, Rafael Abreu, no palco no Clube Nilopolitano Felipe Soares / PMN



Os convites para a festa foram retirados na Casa da Mulher e também distribuídos em instituições parceiras da rede de apoio às mulheres vítimas de violência, como a OAB Nilópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Um lindo bolo decorado com glacê rosa e uma grande mesa com frutas variadas.



Quem quisesse um par profissional para dançar, poderia bailar com os rapazes Rodrigo Sorriso, Dilo ou Regi, os três trajados de preto. Eles são peritos na arte da dança e o quarteto foi convidado pela organização do clube. Os convites para a festa foram retirados na Casa da Mulher e também distribuídos em instituições parceiras da rede de apoio às mulheres vítimas de violência, como a OAB Nilópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Um lindo bolo decorado com glacê rosa e uma grande mesa com frutas variadas.Quem quisesse um par profissional para dançar, poderia bailar com os rapazes Rodrigo Sorriso, Dilo ou Regi, os três trajados de preto. Eles são peritos na arte da dança e o quarteto foi convidado pela organização do clube.