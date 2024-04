Professora Elizabeth Gómez Etayo, estudante Rafaela Luzia e professora María del Carmen Muñoz Millán - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Nilópolis - Rafaela Luzia, doutoranda no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Nilópolis, está realizando seu estágio de doutorado na Universidade del Occidente de Calí (Colômbia), sob a orientação de Elizabeth Gómez Etayo, professora da Faculdade de Comunicação Social, Humanidades e Artes.



"Estou interessada em aprender sobre culturas étnicas. Acredito que a cultura local e colombiana me ajudará a expandir meus conhecimentos e conhecer novos ambientes, o que será muito importante para minha pesquisa", diz Rafaela.



Rafaela está atualmente realizando uma pesquisa sobre como ensinar ciências a partir de uma perspectiva étnico-racial e a professora da universidade colombiana tem sido sua guia, convidando-a para atividades e aulas que lhe permitiram aprender sobre a cultura.



"Cheguei há aproximadamente uma semana e, desde então, tenho acompanhado a professora Elizabeth Gómez. Até agora, pude aprender um pouco mais sobre a cultura local. Participei de passeios e reuniões para ouvir, conhecer e saborear a gastronomia e a música que eu adoro. Gostei de tudo, é um pouco como o Brasil, muito alegre e festivo. Tem sido uma ótima experiência", explica Rafaela.

Além disso, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, Rafaela participou da aula aberta do curso História do Pacífico, dirigida por María del Carmen Muñoz, professora da Faculdade de Comunicação Social, Humanidades e Artes, chamada Ancestral Palenque.

Nessa aula, também teve a participação de Elias Dominick, que veio da Tanzânia, na África Oriental, e eles falaram sobre discriminação racial e como contribuir para sua eliminação, fazendo parte de um desafio e aprendizado para toda a sociedade.



Rafaela Luzia é atualmente orientanda da professora Maria Cristina do Amaral Moreira, do corpo docente do Propec, e ficará na Colômbia por três meses para concluir seu estágio doutoral.



Rodrigo Lemos, coordenador-geral de Relações Internacionais destaca que este convênio tem colhido muitos frutos devido à aproximação do IFRJ com a professora Elizabeth Gomez Etayo, que sempre esteve muito disponível para colaborar com o instituto. "Solicitamos à professora Elizabeth que recebesse em Cali a estudante Rafaela Luzia e ela, desde então, abriu todas as portas para que a estudante pudesse chegar à Colômbia e realizar seu estágio doutoral", contou.