O tema do evento foi "As distorções das atribuições do Conselho Tutelar". A palestra ficou por conta de Ana Rosa, conselheira tutelar de São João de Meriti - Divulgação / PMN

O tema do evento foi "As distorções das atribuições do Conselho Tutelar". A palestra ficou por conta de Ana Rosa, conselheira tutelar de São João de MeritiDivulgação / PMN

Publicado 16/04/2024 20:09

Nilópolis - Pela primeira vez, a cidade de Nilópolis sediou o III Encontro Regional Baixada Fluminense da Associaçao dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ). A OAB Nilópolis recebeu os conselheiros, ex-conselheiros tutelares e membros da equipe técnica da rede de proteção de crianças e adolescentes de diversos municípios da região, no último sábado (13).

O tema do evento foi ”As distorções das atribuições do Conselho Tutelar". A palestra ficou por conta de Ana Rosa, conselheira tutelar de São João de Meriti, que falou das atribuições e distorções do Conselho Tutelar, as alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente e casos geralmente ditos pelo senso comum.

“O Conselho Tutelar não é o’ bicho papão’, não é policia de criança, não é médico para dar alta, não faz abordagem social nas ruas, pois esta é a atribuição do CREAS. Precisamos cada vez mais comunicar a população as nossas verdadeiras atribuições”, afirmou a palestrante Ana Rosa.

A primeira mesa foi ocupada pelas autoridades presentes: Cezar Renato, superintendente da Criança e do Adolescente e membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Nilópolis (CMDCA), Marcelo Bigossi, subsecretário de Segurança Pública, Everline Lima, secretária de Desenvolvimento Social e André Roberto, conselheiro tutelar de Nilópolis.

O representante de Nilópolis saudou a todos os presentes e reafirmou o compromisso do Conselho Tutelar de zelar pelo cumprimento dos direitos de todas as crianças e adolescentes.

O evento iniciou com a acolhida dos participantes e um coffee break. Na abertura, Elaine Santana, conselheira tutelar de Nilópolis, convocou a todos para um minuto de silêncio em homenagem a conselheira tutelar Ângela Costa, que atuou por muitos anos na cidade e faleceu no dia 6 de abril de 2024.

Sívilia Batista, conselheira tutelar de Duque de Caxias e atual presidente da ACTERJ encerrou a cerimônia agradecendo a ótima parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Duque de Caxias.

O Conselho Tutelar de Nilópolis funciona de segunda a sexta das 9h às 18h na Rua Pedro Álvares Cabral , 61 – Centro – Nilópolis. Contato: (21) 98177- 6276 (Plantão 24 horas)