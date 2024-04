O palestrante do dia foi o engenheiro agrônomo Cláudio Lucas Capes, pesquisador na Embrapa Solos e participante do programa Embrapa Escola - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 15/04/2024 22:24

Nilópolis - Em mais um dia de ciência na Escola Municipal Professora Edyr Ribeiro, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental participaram, nesta segunda-feira (15), de uma palestra sobre a importância da preservação do solo. A iniciativa foi organizada pelas secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em celebração ao Dia Nacional da Conservação do Solo.

O palestrante do dia foi o engenheiro agrônomo Cláudio Lucas Capes, pesquisador na Embrapa Solos e participante do programa Embrapa Escola, que existe há 27 anos. O programa tem como objetivo estimular nos alunos o interesse pelo conhecimento científico com atividades que demonstram a contribuição da pesquisa agropecuária para o desenvolvimento nacional.



Durante a palestra, o engenheiro agrônomo abordou a origem dos solos, sua formação, diversidade e a importância desses recursos para a vida humana. "Eles aprenderam sobre a origem dos solos. Também apresentamos alguns materiais lúdicos, principalmente papel machê e a tinta de solo. Essa palestra ajuda os alunos a absorverem mais, assimilarem mais essas informações sobre solos."

A diretora da unidade, Priscila Araújo, acompanhou de perto mais uma palestra importante para a grade curricular dos estudantes. "Estamos recebendo a equipe da Embrap e do Meio Ambiente para falar um pouco para os nossos alunos sobre a importância da conservação do solo, do cuidado, do desgaste do meio ambiente, que já são temáticas rotineiras na escola. A gente escolheu uma turma de oitavo ano porque a temática está presente no que eles estão estudando esse ano."

Os alunos demonstraram entusiasmo e interagiram com o palestrante. A estudante Ana Beatriz Domingues, de 13 anos, relembrou o que havia aprendido sobre o solo e contou que a palestra contribuiu para uma compreensão mais profunda sobre o tema. "Essa palestra nos ajudou a entender mais sobre o solo. De alguma forma aprendemos mais coisas."