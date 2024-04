Moradores de Nilópolis ou adjacências poderão se inscrever nos cursos de eletricista predial, informática básica, barbeiro, trancista e de maquiagem - Giulia Nascimento / PMN

Moradores de Nilópolis ou adjacências poderão se inscrever nos cursos de eletricista predial, informática básica, barbeiro, trancista e de maquiagemGiulia Nascimento / PMN

Publicado 18/04/2024 19:40

Nilópolis - O Governo do Estado entregou mais uma unidade da Faetec à população em Nilópolis. Com novas instalações, a Faetec Professora Suely Araújo da Silva, em Nova Cidade, é a segunda do município e estava fechada desde 2017. A unidade foi reinaugurada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação na manhã desta quinta-feira (18). A nova unidade contará com aproximadamente 200 vagas nas áreas de beleza, informática e serviços de manutenção. Esta é a 17ª unidade da Faetec entregue à população nos últimos quatro anos, sendo 11 novos polos construídos e outros 6 reabertos, após passarem por reformas.



O polo recebeu um investimento de R$ 800 mil para obras de infraestrutura e modernização dos ambientes. Com início das aulas presenciais previstas para julho, moradores de Nilópolis ou adjacências poderão se inscrever nos cursos de eletricista predial, informática básica, barbeiro, trancista e de maquiagem. As obras de infraestrutura e modernização do polo de ensino resultaram em cinco laboratórios: de elétrica, maquiagem/design de sobrancelhas, barbeiro e dois de Informática.

Com a reforma, a Faetec ganhou um novo espaço, a Central de Serviços, que conta com a parceria da Prefeitura de Nilópolis, Fundação Leão XIII e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Felipe Correa / Faetec

"Investir em educação e qualificação profissional é uma das nossas prioridades. Essa unidade da Faetec vai preparar os alunos para, no futuro, atuarem na região, alavancando a economia local, com potencial de crescimento", destacou o governador Cláudio Castro.

O prefeito Abraãozinho salientou a importância do polo de ensino no município. "A nossa missão é gerar oportunidade para aqueles que mais precisam. Existe um pensamento que eu guardo comigo, que a melhor forma de se agradar a Deus é fazer bem ao nosso semelhante. Estamos reinaugurando um local que significa muito para aqueles que precisam de uma capacitação para buscar vaga no mercado de trabalho."

O prefeito Abraãozinho salientou a importância do polo de ensino no município Giulia Nascimento / PMN



O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo, garantiu estar alegre por causa do impacto significativo que a Faetec trará na educação dos munícipes. Ele lembrou que o conhecimento adquirido não pode ser tirado.



"A gente sabe que inaugurar a Faetec é inaugurar oportunidade, desenvolvimento e um aparelho do Estado de qualidade. Na vida você pode perder muita coisa, mas o conhecimento que você adquire estará com você para sempre, ninguém pode tirar."



"É com muita alegria que a gente entrega essa unidade com parceria em outros serviços que serão anunciados. Começamos a trabalhar intensamente para que possa entregar mais serviços aqui. Quando a gente caminha de mãos dadas, a gente entrega sempre o melhor para a população", salientou a presidente da Faetec, Caroline Alves.



Com a reforma, a Faetec ganhou um novo espaço, a Central de Serviços, que conta com a parceria da Prefeitura de Nilópolis, Fundação Leão XIII e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Em breve a população poderá contar com diversas atividades.



A inauguração contou com a presença das autoridades do município e do estado. O prefeito Abraãozinho; vice-prefeita Professora Flávia; presidente da FAETEC, Caroline Alves; presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça; secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo; deputado Estadual, Rafael Nobre; deputado federal, Ricardo Abrão. O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo, garantiu estar alegre por causa do impacto significativo que a Faetec trará na educação dos munícipes. Ele lembrou que o conhecimento adquirido não pode ser tirado."A gente sabe que inaugurar a Faetec é inaugurar oportunidade, desenvolvimento e um aparelho do Estado de qualidade. Na vida você pode perder muita coisa, mas o conhecimento que você adquire estará com você para sempre, ninguém pode tirar.""É com muita alegria que a gente entrega essa unidade com parceria em outros serviços que serão anunciados. Começamos a trabalhar intensamente para que possa entregar mais serviços aqui. Quando a gente caminha de mãos dadas, a gente entrega sempre o melhor para a população", salientou a presidente da Faetec, Caroline Alves.Com a reforma, a Faetec ganhou um novo espaço, a Central de Serviços, que conta com a parceria da Prefeitura de Nilópolis, Fundação Leão XIII e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Em breve a população poderá contar com diversas atividades.A inauguração contou com a presença das autoridades do município e do estado. O prefeito Abraãozinho; vice-prefeita Professora Flávia; presidente da FAETEC, Caroline Alves; presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça; secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo; deputado Estadual, Rafael Nobre; deputado federal, Ricardo Abrão.

As obras de infraestrutura e modernização do polo de ensino resultaram em cinco laboratórios: de elétrica, maquiagem/design de sobrancelhas, barbeiro e dois de Informática Giulia Nascimento / PMN



Cronograma de inscrições para cursos



O período de inscrição é de 24/06 (11h) a 14/07 (23h59) através do site



A Faetec está localizada na Estrada Antônio José Bittencourt, n° 1270, em frente a rua Marechal Floriano Peixoto. O período de inscrição é de 24/06 (11h) a 14/07 (23h59) através do site www.faetec.rj.gov.br . A divulgação do sorteio será no dia 15/07, às 13h, no mesmo link acima. Os sorteados terão do dia 16/07 ao dia 22/7 para confirmar a matrícula na unidade. Logo após, em 23/07, o inscrito poderá verificar a disponibilidade de vagas. O aproveitamento de vagas ocorrerá do dia 24/07 a 26/07. As aulas iniciarão no dia 29/07.A Faetec está localizada na Estrada Antônio José Bittencourt, n° 1270, em frente a rua Marechal Floriano Peixoto.