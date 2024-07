Publicado 12/07/2024 00:00

Na Manchete, Após cirurgia, passa bem o carpinteiro que teve o crânio perfurado por madeira em um acidente de trabalho

Em Rio, Polícia Civil pede a prisão de narcotraficantes acusados de assassinar dois policiais do Bope no Complexo da Maré

Pai e filhos são presos acusados de agredir e roubar homem após briga de trânsito

Pais de João Pedro fazem protesto contra sentença da Justiça que absolveu policiais envolvidos na morte do menino

Em Economia, Entenda os principais pontos da Reforma Tributária

No Ataque, Phillipe Coutinho declara seu amor ao Vasco

Botafogo vence o Vitória no 1 a 0 e assume a liderança do Brasileirão

Flamengo perde para o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã, e cai para terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.

Fluminense arranca empate em 1 a 1 com o Criciúma, no fim do jogo

Em Brasil, Áudio entre Ramagem e Bolsonaro mostra plano para blindar Flávio, diz Polícia Federal