Sofá usado como barricada sendo retirada pelo policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Publicado 22/06/2024 18:39 | Atualizado 22/06/2024 18:40

Nilópolis – Uma tonelada de barricadas do tráfico de drogas, foram retiradas por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), em diversas ruas na Comunidade Az de Ouro, nesta sexta-feira (21), em Nilópolis.



Foram desobstruídas as ruas: ⁠Rua Wallace Paes Leme com Beira Rio; ⁠Rua França Leite; ⁠Rua Leopoldina Borges; ⁠Rua Coronel Azevedo com Rua França Leite; ⁠Rua João Rodrigues da Cunha.



A ação dos policiais militares garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para as realizações de obras públicas na comunidade.



Os moradores podem acionar a Polícia Militar para a retirada das barricadas através do Disque Denúncia no telefone: (21) 2253-1177. O sigilo da ligação é absoluto.