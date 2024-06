Serão 29 cursos oferecidos em mais de 30 unidades de ensino espalhados por todo o Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / Faetec

Publicado 19/06/2024 13:04 | Atualizado 19/06/2024 13:06

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu nesta terça-feira (18), processo seletivo para 2.761 vagas em cursos técnicos em diversas áreas. As inscrições são gratuitas ficam abertas até dia 27 de junho e as aulas têm início no segundo semestre de 2024.

As vagas são para as unidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Paracambi, Nilópolis, Mesquita, Itaboraí, Niterói, Campos dos Goytacazes, Macaé, Vassouras, Três Rios, Bom Jardim, Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Santo Antônio de Pádua, São Pedro da Aldeia e Saquarema.Serão 29 cursos oferecidos em mais de 30 unidades de ensino espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. As vagas são na modalidade Concomitância Externa, destinadas àqueles que já estão matriculados a partir do 2º ano do Ensino Médio, e para a modalidade Subsequente, para quem já possui o Ensino Médio completo.As oportunidades são para cursos de Edificações, Química, Informática, Gastronomia, Administração, Logística, Guia de Turismo, Meio Ambiente, Fabricação Mecânica, Manutenção e Suporte em Informática, Eletrônica, Eletrotécnica, Construção Naval, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Sistemas Metroferroviário, Mecânica, Telecomunicações, Conservação e Restauro, Informática para Internet, Segurança do Trabalho, Hospedagem, Eletromecânica, Produção de Moda, Modelagem do Vestuário.Na área de Saúde, serão oferecidos os cursos de Estética, Enfermagem, Análises Clínicas, Prótese Dentária e Gerência em Saúde.“Esse novo edital é uma grande chance para quem almeja se inserir no mercado de trabalho, para quem quer se qualificar e buscar uma melhor colocação profissional”, declarou a presidente da Faetec, Caroline Alves.O processo seletivo se dá por meio de sorteio, a ser realizado no dia 3 de julho. Os sorteados deverão se matricular entre os dias 22 e 25 de julho de 2024. As inscrições devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br . O cronograma completo, os pré-requisitos e os documentos necessários para a matrícula podem ser encontrados no edital, também estão disponíveis na página da Faetec.