Policiais militares do 20º BPM com o veículo recuperado na Via LightDivulgação / 20º BPM

Publicado 18/06/2024 23:27 | Atualizado 18/06/2024 23:41

Nilópolis – Um criminoso que roubou um carro (Jeep Renegade Placa: QWW 7233/Juiz de Fora/MG), em Nova Iguaçu, foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Via Light, na altura do município de Nilópolis, na noite desta terça-feira (18). Com o preso, os agentes apreenderam uma pistola Glock 9mm, com kit rajada e 26 munições.



Segundo informações dos policiais militares, o criminoso pretendia levar o carro roubado para Comunidade do Chapadão, na Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).