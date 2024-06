A normalização do abastecimento ocorrerá, a partir da noite de quinta-feira (20), com a retomada integral da produção de água no Guandu e a conclusão dos serviços. O fornecimento deverá levar 72 horas para ser regularizado - Divulgação / Cedae

A normalização do abastecimento ocorrerá, a partir da noite de quinta-feira (20), com a retomada integral da produção de água no Guandu e a conclusão dos serviços. O fornecimento deverá levar 72 horas para ser regularizadoDivulgação / Cedae

Publicado 17/06/2024 16:30 | Atualizado 17/06/2024 16:34

Baixada Fluminense - A Cedae vai realizar, nesta quinta-feira (20), das 9h às 18h, manutenção preventiva no sistema elétrico dos motores da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. Durante o período do serviço, a unidade irá operar com 65% da capacidade. A operação da ETA Guandu será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção. Essa queda na produção de água afetará o abastecimento na Capital e na Baixada Fluminense.



• Regiões afetadas: Centro e zonas Norte e Sul da cidade do Rio de Janeiro e os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti



Nilópolis



Durante a manutenção da Cedae, a Águas do Rio aproveitará para realizar uma manutenção preventiva no reservatório Cabral e em um importante sistema de bombeamento de água de Nilópolis. Por este motivo, será necessária a suspensão do fornecimento no município.



A normalização do abastecimento nas localidades impactadas ocorrerá, a partir do período da noite de quinta-feira (20), com a retomada integral da produção de água na ETA Guandu e a conclusão dos serviços programados. O fornecimento deverá levar 72 horas para ser regularizado, podendo ocorrer em prazo maior nas áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição de água.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, neste período, e ressalta que segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.