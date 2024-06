O novo CEO conta com mais três consultórios, agora são oito no total - Giulia Nascimento / PMN

O novo CEO conta com mais três consultórios, agora são oito no totalGiulia Nascimento / PMN

Publicado 14/06/2024 17:40

Nilópolis - Depois de 12 anos, os nilopolitanos ganharam nesta sexta-feira (14) um novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com mais três consultórios: agora são oito no total. O prefeito Abraãozinho (PL) descerrou a placa de reinauguração, ao lado da vice-prefeita, professora Flávia (PL), e do secretário municipal de Saúde, André Esteves.



Formado em odontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o prefeito Abraãozinho afirmou que os alunos da rede municipal de ensino serão encaminhados para atendimento no CEO, caso necessitem usar aparelho ortodôntico. "É um momento de muita felicidade para o nosso grupo de trabalho, para a nossa cidade e para a nossa população. Nilópolis é uma das primeiras cidades do estado a oferecer esse atendimento aos estudantes", assegurou.

O novo CEO conta com as especialidades: periodontia, endodontia, prótese, buco-maxilo, implante, ortodontia e atendimento a pessoas com necessidades especiais Giulia Nascimento / PMN



O CEO faz parte do programa Brasil Sorridente, integrante a Política Nacional de Saúde Bucal, com oferta de serviços odontológicos de forma gratuita pelo Sistema Nacional de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde faz o repasse do incentivo financeiro e os estados e municípios contribuem com outra parcela.



Estimativa é chegar a 4 mil pacientes



O secretário municipal de Saúde, André Esteves, estima que o número de atendimentos mensais vai chegar a 4 mil, dobrando os atuais 2 mil pacientes. "Esse número é a soma da assistência nos postos com o do Centro. O morador primeiro irá procurar o dentista na unidade de saúde mais próxima de sua residência, onde terá disponíveis os serviços de limpeza, restauração e extração dentária. Nos casos de média e alta complexidade, ele será encaminhado para o CEO", explicou o médico.



A diretora do CEO, a dentista Fátima Lopes, listou as especialidades que serão oferecidas no local: periodontia, endodontia, prótese, buco-maxilo, implante, ortodontia e atendimento a pessoas com necessidades especiais. "Apenas os pacientes edentos (sem dentes) receberão as próteses fixas sobre os implantes. Entre outras consultas, vamos acolher mulheres mulheres vítimas de violência, faremos tratamento de canal e receberemos pessoas com necessidades especiais", enumerou. O CEO faz parte do programa Brasil Sorridente, integrante a Política Nacional de Saúde Bucal, com oferta de serviços odontológicos de forma gratuita pelo Sistema Nacional de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde faz o repasse do incentivo financeiro e os estados e municípios contribuem com outra parcela.O secretário municipal de Saúde, André Esteves, estima que o número de atendimentos mensais vai chegar a 4 mil, dobrando os atuais 2 mil pacientes. "Esse número é a soma da assistência nos postos com o do Centro. O morador primeiro irá procurar o dentista na unidade de saúde mais próxima de sua residência, onde terá disponíveis os serviços de limpeza, restauração e extração dentária. Nos casos de média e alta complexidade, ele será encaminhado para o CEO", explicou o médico.A diretora do CEO, a dentista Fátima Lopes, listou as especialidades que serão oferecidas no local: periodontia, endodontia, prótese, buco-maxilo, implante, ortodontia e atendimento a pessoas com necessidades especiais. "Apenas os pacientes edentos (sem dentes) receberão as próteses fixas sobre os implantes. Entre outras consultas, vamos acolher mulheres mulheres vítimas de violência, faremos tratamento de canal e receberemos pessoas com necessidades especiais", enumerou.

O prefeito Abraãozinho (camisa preta), a vice Professora Flávia, e outras autoridades marcaram presença na reinauguração do CEO Nilópolis Giulia Nascimento / PMN



Pessoas com necessidades especiais



Fátima Lopes explicou que as pessoas com necessidades especiais necessitam de um cuidado diferenciado por apresentarem algum tipo de desvio da normalidade de ordem física, mental, sensorial, comportamental ou de crescimento.



Dentista que trabalha no CEO desde sua inauguração, Ribamar Souza Jr. era só elogios ao trabalho da Prefeitura. "Estou impactado com essa obra, é um outro lugar. Dou os parabéns ao prefeito. Esse é um grande passo para os profissionais e a população é que ganhou". Ao seu lado, o colega Carlos Stopp Abraão também comemorou as melhorias. "Vamos ofertar uma gama maior de serviços".



Moradora de Nilópolis há 64 anos, Ana Lúcia Pereira Barilo acompanhou de perto a reinauguração do local onde sua mãe, pai e marido fizeram diversos tratamentos odontológicos. "Parabenizo esse trabalho de grande eficácia para o povo de Nilópolis. Esse lugar está maravilhoso, espero que a equipe transforme vidas por meio do sorriso. Há uns anos minha mãe fez implante superior e inferior aqui. Através da alimentação, da boa mastigação dos dentes, da prótese, ela vive bem." Fátima Lopes explicou que as pessoas com necessidades especiais necessitam de um cuidado diferenciado por apresentarem algum tipo de desvio da normalidade de ordem física, mental, sensorial, comportamental ou de crescimento.Dentista que trabalha no CEO desde sua inauguração, Ribamar Souza Jr. era só elogios ao trabalho da Prefeitura. "Estou impactado com essa obra, é um outro lugar. Dou os parabéns ao prefeito. Esse é um grande passo para os profissionais e a população é que ganhou". Ao seu lado, o colega Carlos Stopp Abraão também comemorou as melhorias. "Vamos ofertar uma gama maior de serviços".Moradora de Nilópolis há 64 anos, Ana Lúcia Pereira Barilo acompanhou de perto a reinauguração do local onde sua mãe, pai e marido fizeram diversos tratamentos odontológicos. "Parabenizo esse trabalho de grande eficácia para o povo de Nilópolis. Esse lugar está maravilhoso, espero que a equipe transforme vidas por meio do sorriso. Há uns anos minha mãe fez implante superior e inferior aqui. Através da alimentação, da boa mastigação dos dentes, da prótese, ela vive bem."

Recepção do novo CEO Nilópolis Giulia Nascimento / PMN

Também marcaram presença cerimônia, o deputado Rafael Nobre (União Brasil), o suplente de deputado federal Ricardo Abraão (União-RJ), além dos vereadores Leandro Hungria e Alvinho, a secretária municipal de Obras, Patrícia Abdala e o secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim.



O endereço do CEO é Travessa Ramos, 65, Centro de Nilópolis. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.