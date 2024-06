A musicista Nathaly Joyce e a lutadora de Jiu-Jitsu, Nycole Rebeca, com familiares e o prefeito Abraãozinho (camisa preta) e autoridades - Felipe Soares / PMN

A musicista Nathaly Joyce e a lutadora de Jiu-Jitsu, Nycole Rebeca, com familiares e o prefeito Abraãozinho (camisa preta) e autoridadesFelipe Soares / PMN

Publicado 13/06/2024 18:04

Nilópolis - Nilópolis tem vocação para revelar talentos, e com as irmãs Nycole Rebeca, de 12 anos, e Nathaly Joyce, de 19 anos, não foi diferente. Elas despontaram na cidade e já se destacam no Brasil e no exterior. Nycole domina o tatame lutando luta Jiu-Jitsu e Nathaly integra a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga como flautista.



Nicoly e Nathaly estiveram com o prefeito Abraãozinho (PL) na companhia do pai, o supervisor da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp), pastor Júnior, e do ex-secretário da Semserp, Rodrigo Neca, que soube da história das irmãs e as levou para conhecerem o gestor municipal.



Abraãozinho afirmou à Nathaly, ex-aluna da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, que pretende construir um novo espaço para sediar a unidade de ensino, primeira escola municipal de música criada na Baixada Fluminense, ainda na década de 1990. "Fico muito feliz com essa notícia", respondeu a musicista.



Medalhista



Nicoly estuda na Escola Municipal Antônio Benigno Ribeiro, começou a treinar a arte marcial aos 8 anos, no projeto comunitário realizado pela Primeira Igreja Batista de Parque Anchieta, com mestre Diogo. Ela é federada, mas infelizmente, não conta com patrocínio.



Para ela poder disputar o campeonato em São Paulo, a família está promovendo um rateio, no valor de R$ 600, para conseguir o montante necessário para a viagem. O link para doação é www.vakinha.com.br/ 4718418.



As premiações de Nicoly se acumulam: bronze no campeonato carioca (2019), bronze no campeonato mundial (2022), prata no campeonato carioca (2022); prata na copa dragões jiu-jitsu (2023), ouro no campeonato carioca (2024) e ouro no open na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Reunião do prefeito com musicista e atleta Felipe Soares / PMN



Musicista internacional



A família mora no Cabral e ali, na igreja do bairro, Nathaly começou a estudar música. Ela se interessou pela flauta ao ver o tio Wilhans Fortunato Neto tocar, praticou com ele, passou pela Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, teve aulas particulares depois e seu talento a levou até a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga.



Nathaly Joice recebe uma bolsa de R$350 e auxílio passagem da instituição, formada exclusivamente por meninas, crianças e jovens, alunas de escolas públicas do Rio de Janeiro. Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, o grupo, com 45 integrantes, estreou em junho de 2021 em um concerto que teve participação especial da cantora Elba Ramalho.



Em 2022 e 2023, a orquestra fez apresentações em Portugal, Espanha, França e Suíça, na Europa. Este ano, deve retorna à França. Já dividiram o palco com grandes artistas, como Toni Garrido, Paula Lima e Maria Gadú em performances no Teatro Imperator, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, no Rio, e em outros estados.