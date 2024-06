A Escola Móvel Pet do Senac RJ é um veículo adaptado para também oferecer cuidados para bichinhos de estimação - Hélio Melo / Senac RJ

Publicado 10/06/2024 15:49

Nilópolis - A Escola Móvel Pet do Senac RJ estará em Nilópolis de 16 a 28 de junho. A iniciativa é fruto de parceria entre o Senac RJ, a Prefeitura e o Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil). Na programação estão previstos workshops, recreação pet e feira de adoção. Serão oferecidas mais de 140 vagas em curso e workshops para quem pretende atuar profissionalmente na área.



A Escola Móvel Pet do Senac RJ, um veículo adaptado para oferecer cuidados para bichinhos de estimação e cursos, chega em Nilópolis com atividades gratuitas para pets e tutores no dia 16 de junho, no Parque Natural do Gericinó, no bairro Manoel Reis.





Na programação do dia 16 de junho, das 10h às 16h, haverá visitação na Escola Móvel Pet, recreação para os cães e apresentação das pílulas do conhecimento para os tutores, além de feira de adoção. Às 11h, será oferecido o workshop "Levei um pet para casa. E agora?".



Os participantes também poderão fazer inscrição nos cursos de curta duração gratuitos, que serão oferecidos na Escola Móvel Pet entre os dias 17 e 28 de junho. Para se inscrever, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresenta documento com foto. São 144 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada.



Serão oferecidos o curso de Dogwalker e os workshops Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet; Como cuidar da estética dos pets e gerar renda; Matrizes Pet: Colorimetria com carinho; Beleza Peluda: Um cronograma capilar para pelos deslumbrantes; Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes; Benefícios da Recreação para a saúde dos pets e Oficina Pelos Pet - Escovação e cuidado em foco. As aulas acontecem no turno da tarde.

Sobre o Senac RJ



Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



Serviço:



Escola Móvel Pet em Nilópolis

Parque Natural do Gericinó (Entrada em frente à rua Antonio João Mendonça, bairro Manoel Reis, Nilópolis).

Parque Natural do Gericinó (Entrada em frente à rua Antonio João Mendonça, bairro Manoel Reis, Nilópolis).



Início: 16 de junho |10 às 16h |

10h às 16h - Visitação da Escola Móvel Pet, Recreacão, Apresentação das pílulas do conhecimento e feira de adoção

11h - workshop: Levei um pet para casa. E agora?



Evento gratuito



Agenda de curso e workshops:

Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

17/06/2024

13h às 15h



Como cuidar da estética dos pets e gerar renda

17/06/2024

15h30 às 17h30



Matrizes Pet: Colorimetria com carinho

18/06/2024

13h às 15h



Beleza Peluda: Um cronograma capilar para pelos deslumbrantes

18/06/2024

15h30 às 17h30



Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes

19/06/2024

13h às 15h



Benefícios da Recreação para a saúde dos pets

19/06/2024

15h30 às 17h30



Como cuidar da estética dos pets e gerar renda

20/06/2024

13h às 15h



Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

20/06/2024

15h30 às 17h30



Oficina Pelos Pet - Escovação e cuidado em foco

21/06/2024

13h às 15h



Dogwalker

24 a 27/06/2024

13h às 17h



Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes

28/06/2024

13h às 15h