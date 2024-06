A programação contará com brinquedos, contação de histórias, circuito infantil, atividades esportivas e o projeto Brincando na Rua - Divulgação / PMN

Publicado 08/06/2024 17:58 | Atualizado 08/06/2024 18:01

Nilópolis – O Parque Municipal do Gericinó, em Nilópolis, receberá neste domingo (09), mais uma edição do “Dia do Brincar”, a partir das 10h. Será um dia repleto de atividades e muita diversão para a criançada, até às 14h. O evento é uma realização das secretarias de Meio Ambiente e Educação de Nilópolis.

A programação contará com brinquedos infláveis, contação de histórias, circuito infantil, atividades esportivas e o projeto Brincando na Rua.

O Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão fica na Rua Antônio João Mendonça, s/n, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.

