Ricardo Machado ressalta que é natural que haja diversos profissionais que têm muito medo que suas atividades sejam substituídas pela IA - Divulgação

Ricardo Machado ressalta que é natural que haja diversos profissionais que têm muito medo que suas atividades sejam substituídas pela IADivulgação

Publicado 05/06/2024 23:00

Baixada Fluminense - Vira e mexe, a Inteligência Artificial (IA) é tema na mídia e até no bate-papo na mesa do bar. Mas, qual a possível relação da sua profissão com a badalada IA? Pode haver alguma sintonia? O gestor de carreiras e professor universitário, Ricardo Machado, que atua em Nilópolis e em toda Baixada Fluminense, com passagem pela Faetec Paiol, destaca que algumas profissões são diretamente impactadas como as da área de tecnologia da informação, mas, segundo ele, existem diversas outras, como médicos, engenheiros, designer e administradores que estão descobrindo que diferente do que pensavam de início, a IA entrará em suas carreiras de forma mais rápida do que imaginavam.

"Claro, é natural que haja diversos profissionais que têm muito medo que suas atividades sejam substituídas pela IA", observa.



Parece que o já famoso ChatGPT, de que tanto se fala, criado pela OpenAI, que é um laboratório de pesquisas nos Estados Unidos, mexeu mesmo não somente com a imaginação das pessoas, mas também com milhões de empresas de todo o mundo. Por quê? O gestor Machado arrisca a dizer que é o mesmo sentimento que todos os trabalhadores sentem quando ouvem falar de um tema tão impactante.

"Caramba, será que isso vai impactar a minha profissão? Por outro lado, as empresas pensaram: eu preciso saber mais sobre isso. Não podemos ficar de fora. Assim, podemos presumir que começou uma nova 'corrida espacial' para conhecer mais sobre a inteligência artificial, identificar como a empresa pode navegar neste mar que parece ser imenso e não ficar de fora e ser descartado em seu mercado de atuação", opina Machado.



Segundo Machado, mais uma vez, temos uma nova relação de oferta e demanda. "Empresas que precisam de profissionais dispostos a participar desta gigantesca mudança na entrega de serviços e produtos ao consumidor e profissionais que precisam ter a mente aberta para entender que, independentemente de sua profissão, devem se perguntar: como a minha formação pode estar inserida no universo da inteligência artificial? Como eu posso saber isso? Simples, pesquise", responde o gestor.



"Busque saber mais sobre o que os profissionais e empresas de sua formação têm feito ou experimentado sobre IA. As informações estão disponíveis na internet e a boa notícia neste momento é que para descobrir, você só precisa da sua própria inteligência e principalmente de aplicar o poder de uma simples palavra: atitude. Não fique de fora desta, pois a corrida já começou e você precisa saber: a inteligência artificial pode dar match com a minha formação?", conclui Machado.