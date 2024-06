Todos podem se vacinar contra a influenza a partir dos 6 meses, enquanto para o HPV, dos 9 aos 19 anos, mediante a autorização do responsável - Giulia Nascimento / PMN

Todos podem se vacinar contra a influenza a partir dos 6 meses, enquanto para o HPV, dos 9 aos 19 anos, mediante a autorização do responsávelGiulia Nascimento / PMN

Publicado 04/06/2024 16:55

Nilópolis - Visando aumentar o índice de jovens vacinados em Nilópolis, a Secretaria Municipal de Saúde fechou parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para imunizar alunos da rede municipal contra a gripe (influenza) e o HPV (Papilomavírus Humano), a partir desta terça-feira (04). Seis escolas participarão da ação nesta semana.



Todos podem se vacinar contra a influenza a partir dos 6 meses, enquanto para o HPV, dos 9 aos 19 anos, mediante a autorização do responsável. Além dos estudantes, funcionários da unidade e moradores do bairro também podem receber a vacina.

As secretarias municipais de Saúde e Educação fecharam parceria para imunizar alunos da rede municipal contra a gripe e o HPV Giulia Nascimento / PMN



"É de suma importância a vacinação, pois ela salva vidas. Criamos anticorpos (proteção) contra algumas doenças. Levando a vacinação para as escolas vamos conseguir aumentar a nossa cobertura vacinal e também proteger as nossas crianças", disse o secretário municipal de Saúde, André Esteves.



Nesta terça-feira (04), foi a vez da Escola Municipal Antônio Aureliano Medeiros Batista, no bairro Cabuís. Na próxima quinta (06) a vacinação será realizada no Colégio Vereador Orlando Hungria, das 10h às 13h. Enquanto sexta (07), no Poeta Carlos Drummond de Andrade, das 10h às 13h. "É de suma importância a vacinação, pois ela salva vidas. Criamos anticorpos (proteção) contra algumas doenças. Levando a vacinação para as escolas vamos conseguir aumentar a nossa cobertura vacinal e também proteger as nossas crianças", disse o secretário municipal de Saúde, André Esteves.Nesta terça-feira (04), foi a vez da Escola Municipal Antônio Aureliano Medeiros Batista, no bairro Cabuís. Na próxima quinta (06) a vacinação será realizada no Colégio Vereador Orlando Hungria, das 10h às 13h. Enquanto sexta (07), no Poeta Carlos Drummond de Andrade, das 10h às 13h.

Além dos estudantes, funcionários da unidade e moradores do bairro também podem receber a vacina Giulia Nascimento / PMN



A ação continuará na próxima semana. Na terça-feira (11), será na escola Margarida Fernandes Sabino, das 10h às 13h. No dia 12 de junho, o colégio Dr. Nilo Peçanha estará imunizando das 13h às 16h. Já no dia 13, será a vez da escola Coronel Antônio Benigno Ribeiro, das 10h às 13h.



Vanessa Rocha, de 13 anos, é aluna do oitavo ano da escola Aureliano. Foi sua primeira vez tomando vacina na escola. "Eu acho muito importante ter vacina na escola porque tem mães que não tem tempo para levar os filhos. É a primeira vez que eu vou tomar a vacina aqui na escola. Então sim, eu acho importante."



A ação nas escolas agradou os responsáveis. Elisabeth Ferreira, mãe da Vanessa, levou sua filha para tomar a vacina da gripe e aproveitou para atualizar sua caderneta. "O mais seguro é poder tomar vacina na escola. Eu acho muito melhor. Hoje eu estou em casa, vim aqui com ela e vou tomar também. Nas escolas pode sempre ter essas vacinas para as crianças. É muito importante", salientou a técnica de enfermagem. A ação continuará na próxima semana. Na terça-feira (11), será na escola Margarida Fernandes Sabino, das 10h às 13h. No dia 12 de junho, o colégio Dr. Nilo Peçanha estará imunizando das 13h às 16h. Já no dia 13, será a vez da escola Coronel Antônio Benigno Ribeiro, das 10h às 13h.Vanessa Rocha, de 13 anos, é aluna do oitavo ano da escola Aureliano. Foi sua primeira vez tomando vacina na escola. "Eu acho muito importante ter vacina na escola porque tem mães que não tem tempo para levar os filhos. É a primeira vez que eu vou tomar a vacina aqui na escola. Então sim, eu acho importante."A ação nas escolas agradou os responsáveis. Elisabeth Ferreira, mãe da Vanessa, levou sua filha para tomar a vacina da gripe e aproveitou para atualizar sua caderneta. "O mais seguro é poder tomar vacina na escola. Eu acho muito melhor. Hoje eu estou em casa, vim aqui com ela e vou tomar também. Nas escolas pode sempre ter essas vacinas para as crianças. É muito importante", salientou a técnica de enfermagem.

Nesta terça, foi a vez da Escola Municipal Antônio Aureliano Medeiros Batista. Na quinta, a vacinação será realizada no colégio Vereador Orlando Hungria Giulia Nascimento / PMN



Quem também entrou no registro de vacinados foi a Cláudia Costa, auxiliar de limpeza há dois anos na unidade. "Todo ano eu tomo. Se tem na escola eu tomo. É a melhor coisa." Quem também entrou no registro de vacinados foi a Cláudia Costa, auxiliar de limpeza há dois anos na unidade. "Todo ano eu tomo. Se tem na escola eu tomo. É a melhor coisa."