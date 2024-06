A Feira de Adoção é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores - Divulgação / PMN

Publicado 03/06/2024 23:29 | Atualizado 03/06/2024 23:31

Nilópolis - A Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis está com inscrições abertas para a Feira de Adoção de Animais, que acontecerá no dia 16 de junho, no Parque Municipal do Gericinó, de 9h às 12h. Quem estiver interessado em adotar cães e gatos, devem se inscrever até o dia 10 de junho, através do link