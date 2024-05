Os violonistas Isabelle Marques e Lucas Salustiano vão interpretar sambas consagrados - Divulgação

Publicado 29/05/2024 20:58

Nilópolis - O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, receberá nesta quinta-feira (30), Feriado de Corpus Christi, uma apresentação de música popular brasileira, com o Sarau "Violão a Dois - Partilhando Música em Vida". Os violonistas Isabelle Marques e Lucas Salustiano vão se apresentar gratuitamente nesse local aprazível, a partir das 15h30, graças à Lei Paulo Gustavo.



Por intermédio do Ministério da Cultura, com o apoio da Prefeitura de Nilópolis, por meio das secretarias municipais de Cultura e Meio Ambiente, o sarau, com produção de Daniel Melo, promete oferecer uma tarde inesquecível de música ao vivo no pulmão verde do município.

Isabelle Marques e Lucas Salustianos serão acompanhados por Lívia Felix na percussão, Rodrigo Cunha no baixo, Pedro Mezes no teclado e Matheus Anselmo no saxofone Divulgação



O público vai viajar com os intérpretes em sambas consagrados como Jura, composto em 1928 e gravado por vários músicos, como Noel Rosa, mas que se tornou popular na voz de Zeca Pagodinho. Dançar o Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga, recordar a bossa nova com Chega de Saudade, conhecer Repare, de autoria de Isabelle e descobrir Várias Queixas, canção dos Gilsons, integrada pelos filhos de Gilberto Gil.



