É obrigatório a criança estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor, Cartão do SUS e comprovante de residênciaDivulgação / MS

Publicado 27/05/2024 22:38 | Atualizado 27/05/2024 22:39

Nilópolis - Começa nesta terça-feira (28) e continua até o dia 14 de junho, a Campanha de Imunização contra a Poliomielite, em Nilópolis. A Prefeitura de Nilópolis mobilizou todos os postos de saúde, exceto o Posto Central e o Complexo de Saúde Dr. Jorge David, para realizar esse atendimento. Pais e responsáveis devem levar as crianças de 1 a 4 anos às unidades de saúde, que vão abrir de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde já está preparada para o Dia D de vacinação, no dia 8 de junho, quando todos os municípios do Brasil vão participar da atividade. Qualquer que seja a data escolhida para levar o pequeno, é obrigatório estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Segue a relação com o endereço dos postos:

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.

Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís