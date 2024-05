O projeto trará modernidade e melhoria à área, além de garantir conforto e segurança aos comerciantes, moradores e pedestres - Divulgação / PMN

Publicado 23/05/2024 22:35

Nilópolis - Uma das vias mais movimentadas do centro de Nilópolis ganhará uma nova aparência. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deu início, nesta semana, a reforma da rua do Comércio, mais conhecida como o Beco das Americanas. Com 386,31 metros quadrados de extensão, a benfeitoria será entregue no prazo de 120 dias. Os comerciantes aguardam ansiosos pelo resultado.



O projeto trará modernidade e melhoria à área, além de garantir conforto e segurança aos comerciantes, moradores e pedestres. A obra contará com demolição do piso, remoção do telhado, drenagem e esgoto. Será instalada nova estrutura e cobertura, jardineiras, bancos, piso de concreto e piso tátil alerta e direcional para auxiliar deficientes visuais.



Centenas de pessoas transitam pela rua que soma histórias emocionantes. A famosa floricultura Walter Flores atua no local há 38 anos. Passada de pai para filho, o Walter Eduardo assumiu a direção há 22 anos. Ele acredita que a obra feita na rua trará benefícios para o seu comércio.



"Eu acredito que com esta obra vai melhorar sim, até porque a passagem do pessoal aqui, diretamente para as principais ruas e o comércio, vai melhorar bastante. Esperamos por mais segurança também. O prefeito vai dar um suporte bom pra gente", disse o comerciante Walter.

A rua do Comércio oferece uma variedade de lojas. Entre floricultura, restaurante, barbearia e venda de roupas, tem a Integral Vita, com seus produtos naturais. Vendedora do estabelecimento há um ano, Denilde da Silva relatou a dificuldade em manter o local limpo. "Pessoas fazem xixi no beco, tem um cheiro forte, e aí todo mundo reclama, principalmente os fregueses quando chegam na loja."



Denilde espera animada com o que está por vir. "Vai ficar como se fosse uma galeria, igual tem em outros lugares. Todo mundo já conhece a rua, tenho absoluta certeza que irá trazer mais benefícios para nossas lojas e para os legistas daqui", concluiu a vendedora.