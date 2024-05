Uma ação conjunta com as prefeituras de Nilópolis e Mesquita, o Detran, o 20º BPM e psicólogos do trânsito, realizou uma Blitz Educativa na Avenida Getúlio de Moura - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 22/05/2024 22:47

Nilópolis - "Paz no trânsito começa por você". Este é o tema da campanha Maio Amarelo deste ano. O Brasil é o terceiro país no ranking de países com mais mortes em decorrência de acidentes de trânsito. Em Nilópolis, a Secretaria de Transporte vem promovendo ações de conscientização durante o mês.



Na manhã desta quarta-feira (22), uma ação conjunta com as prefeituras de Nilópolis e Mesquita, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o 20º Batalhão de Polícia Militar e psicólogos do trânsito, foi formada uma Blitz Educativa de Trânsito na Avenida Getúlio de Moura, divisa entre os dois municípios.

Dirigindo um Ford Del Rey Chia de 1986, o aposentado Sérgio Teixeira, 80, tem anos de experiência no trânsito e gostou da abordagem da Blitz Educativa Giulia Nascimento / PMN



Cerca de 400 veículos foram abordados no período da operação. Os motoristas receberam orientações e panfletos sobre uma viagem mais segura. O secretário municipal de Transporte, Ricardo Galego, esteve presente na ação.



Dirigindo um Ford Del Rey Chia de 1986, o aposentado Sérgio Teixeira, 80, tem anos de experiência no trânsito. "Essa abordagem é muito necessária. Eu sou um velhinho nervoso, mas dirijo com cautela. É aquela velha história, perca um minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. A prefeitura e o prefeito estão de parabéns porque isso realmente é uma campanha educativa."



O coordenador municipal do Núcleo de Educação para Trânsito, Nilton Marques, explicou a dinâmica da ação. "Essa operação não tem caráter punitivo, mas sim de abordagem e informação. Dizemos ao condutor que se ele cumprir as regras no trânsito, ele vai estar fazendo com que evite sempre acidentes, além de preservar as vidas no trânsito, que é a maior mensagem do Maio Amarelo."



II Seminário sobre Trânsito



Pensando na importância da educação no trânsito, na última terça-feira (21), foi realizado o II Seminário sobre Trânsito, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre palestras, profissionais da área abordaram temas sobre Indicativos de Redução de Acidentados em Vias públicas (motocicletas), o Plano Nacional de Redução de Mortes e Feridos no Trânsito, a participação da sociedade civil na segurança viária e os impactos do Maio Amarelo para a sociedade. Ao final, os participantes receberam certificado.



Foi realizado o II Seminário sobre Trânsito, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Giulia Nascimento / PMN



Marques palestrou sobre a importância da campanha Maio Amarelo. "O evento sempre tem o objetivo de trazer esclarecimentos para a sociedade civil organizada e profissionais da área de trânsito. Ali nascem debates onde o objetivo é sanar dúvidas e mostrar para a população que o trânsito seguro é dever de todos."



Campanha Maio Amarelo



A Secretaria Municipal de Transporte promoveu palestras, no início do mês, sobre a Educação no Trânsito para estudantes das escolas municipais.



O mês de maio passou a ser referência no mundo todo para análise dos dados estatísticos de vitimados (feridos e mortos) em acidentes de trânsito. A campanha tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para o elevado índice de vítimas no trânsito.

