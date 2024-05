Alfredo Lara, filho de dona Ivone Lara, autoridades municipais, homenageada em 2023 - Divulgação / PMN

Nilópolis - Para marcar a Semana da Luta Antimanicomial, a Direção de Saúde Mental de Nilópolis, e a diretora do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS II) Espaço Vivo, a psicóloga Cláudia Milene, têm uma programação agendada para o período de 20 de maio a 7 de junho, com participantes das atividades do CAPS e seus familiares. A diretora de Saúde Mental, Simone Portes Barbosa, afirmou que as atividades simbolizam o fechamento dos manicômios, a reforma psiquiátrica e a implantação do trabalho em rede de atenção psicossocial.



Cláudia Milene, por sua vez, explicou que este ano o "Dia da Luta Antimanicomial" será abordado por meio do clássico livro "Alice no País das Maravilhas". " Montamos uma peça que, de forma lúdica, mostra 'Alice num lugar não muito distante daqui'", explicou a psicóloga, acrescentando que os usuários do CAPS confeccionaram as roupas dos personagens. A equipe técnica fará uma apresentação para os usuários às 10h e, os frequentadores vão interpretar os personagens às 14h.

Na agenda da equipe do CAPS II Espaço Vivo, ainda estão uma caminhada na quarta-feira (22), com os usuários portando os cartazes feitos no dia anterior. "Eles querem caminhar até a Praça do Chafariz, que é perto de nossa unidade. O objetivo é chamar atenção para o tema", afirmou Cláudia Milene, que levará o grupo também ao Museu da Imagem do Inconsciente, dia 7 de junho, no bairro de Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



O Museu de Imagens do Inconsciente foi inaugurado em 20 de maio de 1952 no, até então, Centro Psiquiátrico Nacional, no bairro Engenho de Dentro no Rio de Janeiro, por iniciativa da psiquiatra Nise da Silveira. Hoje, ele abriga cerca de 350 mil obras de pacientes com transtornos mentais oriundos da arte-terapia aplicada pela doutora, uma das percursoras desse método de tratamento no Brasil e quem instalou a psicologia de Carl Jung na América Latina.



Duas montagens com elencos diferentes para 'Alice no País das Maravilhas'



"Nossa montagem de ' Alice no País das Maravilhas' é uma tentativa de desmistificar e romper os preconceitos em relação à loucura", afirmou a diretora do CAPS II. A equipe criou um vídeo para os frequentadores do CAPS, no qual cada técnico fala sobre ' qual é a sua loucura'. Além disso, os usuários depois vão mostrar aos parentes o resultado da oficina de pintura na qual eles 'trabalham a sua loucura'.



Programação



21/5 (terça-feira) - 10h - A equipe vai passar um vídeo gravado por eles com cada um respondendo: 'qual é a sua loucura?´. Posteriormente, os usuários vão confeccionar cartazes sobre o tema



22/5 (quarta-feira) - 10h - Caminhada do CAPS II até a Praça do Chafariz para chamar atenção para a questão



23/5 (quinta-feira)- 10h - Equipe multidisciplinar vai encenar a peça inspirada no livro 'Alice no País das Maravilhas'.



14h - Usuários do CAPS II vão interpretar o mesmo espetáculo para os familiares



24/5 (sexta-feira) - 9h - 'Sexta Ki-loucura' de café da manhã, para confraternização entre a equipe, usuários e familiares do CAPS II



7/6 - Passeio ao Museu da Imagem do Inconsciente para encerrar o trabalho da Semana de Luta Antimanicomial