O espaço tem como objetivo esclarecer fatos criminosos por meio da ludicidade - Divulgação / 20º BPM

O espaço tem como objetivo esclarecer fatos criminosos por meio da ludicidadeDivulgação / 20º BPM

Publicado 17/05/2024 23:53 | Atualizado 17/05/2024 23:56

Nilópolis - A 57ª Delegacia de Polícia Civil (Nilópolis), inaugurou nesta sexta-feira (17), a Sala de Acolhimento para Crianças e Adolescentes vítimas de crimes. O espaço tem como objetivo esclarecer fatos criminosos por meio da ludicidade, na delegacia que fica no centro do município.

Marcaram presença: o comandante do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), Coronel PM Olavo; prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL); deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil); vereadores; representantes do Conselho Tutelar; secretaria municipal de Assistência Social; o delegado da 57ª DP, André Luiz de Souza Neves; e o delegado titular do 3º DPA, Geraldo Assed.



Marcaram presença na solenidade: o comandante do 20° BPM, Coronel PM Olavo; prefeito Abraãozinho; deputado estadual Rafael Nobre; vereadores; representantes do Conselho Tutelar; secretaria de Assistência Social; delegado da 57ª DP, André Luiz de Souza Neves; e o delegado do 3º DPA, Geraldo Assed Divulgação / 20º BPM