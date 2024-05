A comemoração contou com rodízio de pizza, jantar e dinâmicas entre os frequentadores - Divulgação / PMN

Publicado 16/05/2024 22:05 | Atualizado 16/05/2024 22:15

Nilópolis - Nesta quarta-feira (15), foi celebrado o primeiro ano da Casa de Passagem Luciano Teixeira da Vitória, no bairro Santos Dumont, em Nilópolis. Em 12 meses, o local acolheu mais de 60 pessoas em situação de rua. A comemoração contou com rodízio de pizza, jantar e dinâmicas entre os frequentadores.



De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, o plano é ampliar a casa. "Aqui eles são chamados pelo nome e é um amor e uma gratidão incondicional. Eu estou muito feliz por esse aninho ter tido um resultado tão positivo e satisfatório. Esperamos por mais um ano, por mais uma casa, mais vagas, mais ampliação", salientou ela.



O objetivo da casa é oferecer acolhimento de pernoite, kits de higiene, banheiro, televisão com jogos de entretenimento, café da manhã e jantar. Além disso, é feito o acompanhamento social para a reintegração dos usuários com a realização de encaminhamento para as redes, a fim de auxiliá-los a conseguir emprego, retornar ao estado de origem ou reencontrar a família.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social planeja ampliar o local Divulgação / PMN



Os frequentadores da Casa de Passagem são convidados pela equipe do chamado Pop Rua, um serviço gratuito oferecido ao cidadão pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a prefeitura, para irem à Casa de Passagem.



Ali eles podem ser cadastrados nos serviços oferecidos pelo município. Para permanecer no local, precisam seguir regras, como não faltar e não entrar com bebidas ou drogas.