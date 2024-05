Fábio Mateus morou 20 anos em Nilópolis e será um dos agraciados com a entrega de moção de aplausos póstuma na Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 13/05/2024 22:52 | Atualizado 14/05/2024 14:13

Baixada Fluminense - O empreendedor social, ator e produtor cultural Fábio Mateus foi homenageado na manhã desta segunda-feira (13), antes do lançamento de quatro curtas-metragens produzidos pelos alunos do curso de cinema da EncontrArte Audiovisual. Foi exibido o filme 'Vida de Produtor', do diretor MG, que registra um dia na vida de Fábio Mateus. Após a exibição do curta-metragem, a mãe do artista, Maria da Glória Mateus, recebeu flores.

Foi uma dupla homenagem: pelo Dia das Mães e em memória de seu filho. Depois dessa cerimônia, os formandos, coordenadores da instituição, professores e convidados assistiram à première dos filmes 'O Teste', de Emanuel Sedano; 'À Porta', de D’Andrade; 'Palmitão', de Endrel Luiz; e 'Entre Realidades', de Gisele Nunes. Tudo na sala 2 do Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu.



Após o falecimento de Fábio Mateus, em 7 de outubro do ano passado, a EncontrArte Audiovisual tem Claudina Oliveira e Tiago Costa à frente das decisões e de toda reestruturação. Segundo eles, foram momentos muito difíceis com a perda do sócio. "Mas, como consequência, foi formado um grupo forte de alunos que possibilitaram a chegada ao momento de estreia de novos filmes".



Após a exibição dos filmes, cerca de de 40 alunos receberam os diplomas de conclusão do curso audiovisual, que é oferecido gratuitamente no Patronato, em Nova Iguaçu, coração da Baixada Fluminense.



A EncontrArte Audiovisual começou sua trajetória em 2020, em plena pandemia da Covid-19. Inicialmente com aulas on-line e, depois presenciais, é uma das poucas escolas gratuitas de cinema da Baixada Fluminense e, mediante seleção após inscrição, aceita jovens a partir dos 13 anos e adultos.



Moção póstuma na Câmara de Vereadores de Nilópolis



O vereador Alvinho (Avante), de Nilópolis, fará uma sessão especial na Câmara de Vereadores da cidade, com entrega de moções de aplausos a vários artistas do município, no dia 23 de maio, às 10h.



Fábio morou 20 anos na cidade e será um dos agraciados, com a entrega de moção de aplausos póstuma. O endereço da Câmara de Vereadores de Nilópolis é Rua Nicolau Cobelas, 1, no Centro.



Teatro em Imagens

Stephany Lopes fotografou mais de 100 espetáculos de teatro que guardam relação com a Baixada Fluminense por terem sido produzidos por grupos da região, ou porque optaram por se apresentar em alguma de suas 13 cidades.



Parte desse material importantíssimo para a memória do teatro em nosso território está reunida em 'Teatro em Imagens - um olhar para a Baixada Fluminense'. Uma foto de Fábio Mateus, em cena da peça 'Precisa-de de Velhos Palhaços', foi selecionada pela autora.

O lançamento do livro 'Teatro em Imagens' será na Livraria Córdula, no sábado (18) em São João de Meriti Divulgação



Durante seis anos, o grupo Velhos Amigos, formado por Fábio, Johnhy Rocha e Felipe Villela, com direção de Anderson Marques, se apresentou na região, no Rio e em outros estados. Eles conquistaram diversos prêmios e também ganharam edital da CCR Nova Dutra, que permitiu a realização de apresentações gratuitas no estado do Rio.



O lançamento do livro 'Teatro em Imagens' será na Livraria Córdula, dia 18 de maio (sábado), das 14h às 16h. O endereço é Rua Manoel Machado Nunes, 55, loja 210, no Centro de São João de Meriti.