A vacina contra o HPV é de extrema importância para prevenir câncer de colo de útero e outras doenças em órgãos do sistema reprodutor - Divulgação / PMN

Publicado 08/05/2024 23:58 | Atualizado 09/05/2024 00:03

Nilópolis – A Secretaria de Saúde de Nilópolis segue disponibilizando a dose única da vacina contra o HPV, para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos. A vacinação está disponível em 10 postos de saúde do município, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.



Essa vacina é de extrema importância para prevenir câncer de colo de útero e outras doenças em órgãos do sistema reprodutor.



Para vacinar, os nilopolitanos devem procurar os seguintes postos de saúde: Cabral, Cabuís, Chatuba, Frigorífico, Manoel Reis, Novo Horizonte, Nova Cidade, Nova Olinda, Nova Olinda 2 e Paiol.

HPV



O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos canceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Além disso, provoca verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer, a depender do tipo de vírus. A infecção pelo HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).