O objetivo do ato é mostrar à população que os órgãos que integram a rede de atendimento estão de portas abertas para atender a quem necessitarGiulia Nascimento / PMN

Publicado 02/05/2024 22:14

Nilópolis - A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Nilópolis, reuniu representantes de diversos órgãos ligados a ações preventivas e de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, nesta quinta-feira (02), para organizar um grande ato a ser promovido no dia 17 de maio, véspera do Dia Nacional dedicado ao tema.



A mobilização pretende reunir alunos de escolas municipais, conselheiros tutelares, representantes do Segurança Presente, da Secretaria de Saúde, da SEMDES, da Polícia Civil e da Ordem Pública. O evento se chama 'Ouvir a Criança é Proteger a Infância' e será realizado no Calçadão da Mirandela, das 9h às 12h. O objetivo é mostrar à população que os órgãos que integram a rede de atendimento estão de portas abertas para atender a quem necessitar.



"Tivemos um acréscimo de 40% nos casos de suspeita de abusos entre 2023 e 2024", alertou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima. " Essa ação é um grito da Assistência Social pedindo socorro a todos os parceiros da rede", explicou ela, que ao lado de outras lideranças, ouviu a proposta do delegado titular da 57ª DP (Nilópolis), Marcos Santana.



Santana contou que existe em Itaguaí o projeto Acalentar, que disponibiliza uma sala acolhedora para gravar (apenas para uso na Justiça) o depoimento da criança ou adolescente vítima. " Esse trabalho é resultado de um convênio entre a prefeitura municipal, o Ministério Público e a delegacia local", informou o delegado. Todos concordaram com a ideia e a secretária Everline Lima disse que irá conhecer o projeto pessoalmente.



"Já conversei com o secretário de Saúde, dr. André Esteves, que irá nos apoiar nessa iniciativa, cedendo psicólogo. O profissional que trabalha nos CRAS não pode fazer atendimento clínico", explicou a secretária, acrescentando que já estudam a possibilidade de adotar um número para denúncias, a exemplo do Disque 100 do governo federal.

A diretora de Proteção Social Especial (PSE), Vanessa Mata, e a diretora de Proteção Social Básica (PSB), Juliana Carlota, estão procurando as escolas da rede municipal e organizando palestras que serão ministradas durante o Maio Laranja, iniciativa que visa dar visibilidade a este assunto.



A secretária de Educação e vice-prefeita, professora Flávia (PL), elogiou a iniciativa e disse que o número de casos suspeitos na rede municipal é pequeno, e a SEMED está aberta a colaborar. As professoras Kátia Carneiro e Gilcéa Souza representaram a pasta na reunião. Assistente Social do Segurança Presente, Monica Dias disse que atua de forma preventiva, mas a população não sabe que pode procurar ajuda no posto do Segurança Presente.



Além das duas secretarias e da delegacia local, a reunião contou com representantes do Conselho Tutelar, da OAB Nilópolis - representada no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) pelo advogado Tupirany Damasceno; da Ordem Pública, do Segurança Presente, e Ricardo Jardim, da Secretaria de Cultura.