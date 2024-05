Cães e gatos que vivem nas ruas do municípios são cuidados por dez empresas locais com comedouros - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 30/04/2024 19:38

Nilópolis - A cidade de Nilópolis é a primeira da Baixada Fluminense a aprovar uma lei que reconhece as empresas que são amigas dos animais. Nesta terça-feira (30), o prefeito Abraãozinho (PL) entregou um certificado ao proprietário do Pet Shop Bicho do Mato, no Calçadão de Olinda. Dez pet shops disponibilizaram comedouro e bebedouro para alimentar e hidratar animais comunitários.



O documento é assinado pelo prefeito e pelo vereador Leandro Hungria (Solidariedade), autor da lei 6683 de 12 de abril de 2022, que cria os comedouros comunitários. "Os animais também fazem parte da nossa comunidade e devemos sempre prezar pelo bem-estar deles", salientou o prefeito.

Pet Shops que tiverem interesse em fazer parte das empresas que são amigas dos animais basta se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/1cfbIiMluvNhx5uBT7chgjZUYP7fH2ASK9oBW6QL4P4Q/viewform?edit_requested=true Dez pet shops são amigos dos animais. São elas: Bicho do Mato, Uspan, Bruno Elite, Boutique dos Pets, Pet Mirandela, May Pet, Patrulha Animal Pet Shop, Cantinho dos bichos, Luna Pet Shop e Pet story.