Publicado 29/04/2024 17:23

Nilópolis - O Feriado do Dia do Trabalhador - 1º de maio -, nesta quarta-feira, será comemorado em Nilópolis com mais uma edição do projeto Arte na Natureza. A partir das 9h, uma aula de zumba com o professor Marquinhos vai colocar todo mundo para dançar. Há ainda várias outras opções para quem quiser aproveitar o Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão.



A esperada feirinha tem bijuterias, modo de reuso, venda de artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, e plantas e produtos para jardinagem; além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques. O funcionamento das barracas será das 9h às 17h. E o cantor Márcio Gleison vai embalar o público com canções da MPB, às 16h.

O Parque do Gericinó abre, das 6h às 18h, para as atividades diárias, como caminhadas, corridas e passeios de bicicletas. O endereço é rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, no bairro Manuel Reis.

O cantor Márcio Gleison vai embalar o público com canções da MPB, às 16h Divulgação



Serviço:



Programação:



9h às 17h - Feirinha Arte na Natureza – Artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem;

16h - Show de Márcio Gleison, interpretando MPB