O cantor Ferrugem e seus muitos sucessos será a grande atração no Baixada em Foco no Parque Gericinó

Publicado 25/04/2024 23:26

Nilópolis - Para comemorar o Dia da Baixada - celebrado no dia 30 de abril -, o Sesc RJ vai promover o Baixada em Foco, e oferecer ao público muita música, torneio de futebol, diversão em brinquedos infláveis, aulões e muito mais. O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, será o point de toda essas atividades, no próximo sábado (27), a partir das 16h, com apresentações do cantor Ferrugem, além do grupo Chega na Moral, cria da cidade, o forró do Pimenta do Reino. Tudo de graça.



A festa continuará no domingo (28), com um show de Roberta Barreto e sua banda, a partir das 15h. A cantora nilopolitana vai embalar conterrâneos e moradores de cidades vizinhas interpretando sucessos da MPB e clássicos do samba. Mas, desde as 7h30, já começam as atividades diversas.

Ferrugem



O cantor promete abalar os corações com a música 'Me bloqueia', grande hit de seu repertório no momento. Ela fala das tristezas de alguém que sofre pelo fim do relacionamento, da mulher que lhe dá block nas redes sociais. Ferrugem também vai interpretar canções de Arlindo Cruz, Alcione, SPC e Tim Maia, além de músicas que marcaram sua carreira.



O interesse do cantor pelo pagode começou aos 13 anos. Filho da backing vocal Maristela Failde, comprou um tantã e começou a tocar e compor suas próprias canções, passando a divulga-las na internet, o que lhe ajudou a fazer contatos importantes para iniciar sua carreira artística.



Ferrugem lançou em 2015 seu álbum de estreia 'Climatizar'. Dois anos depois, surgiu o álbum 'Seja o que Deus Quiser'. Mas a visibilidade nacional só surgiu após o lançamento do seu primeiro DVD 'Prazer, eu sou Ferrugem', lançado em 2018. O álbum lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba e Pagode.



Pimenta do Reino



As apresentações do grupo, formado originalmente por moradores da Baixada Fluminense, traz uma mistura gostosa de vários estilos como xote, baião, xaxado e maracatu, com Além de músicas próprias, o Pimenta do Reino garante no seu repertório clássicos de Luiz Gonzaga, Jacson do Pandeiro, Alceu Valença e Zé Ramalho. O Pimenta do Reino ainda vai embalar o público com cinco músicas autorais.



Formado em 2002, o grupo tem como vocalista o músico Daniel Guerra. Em seu terceiro CD 'Deixa eu ser teu namorado', os artistas tiveram a participação de Elba Ramalho e do Trio Nordestino. E, em 2022, lançaram o videoclipe ' A Culpa é Sua Amor', com música de Guerra, ao ganhar o concurso Mais Videoclipe BXD, voltado para artistas da Baixada Fluminense e promovido pela EncontrArte Audiovisual.



Chega na Moral



Integrado por Pacotinho, Tavinho, Nando, Nobru e Julhão, o grupo nilopolitano vai animar os espectadores com canções como ' Pode ser loucura minha', 'Porque você não para de bobeira', 'O teu nome eu anotei na minha agenda', 'Simples desejo', entre outras. É bom preparar o lencinho.

O Parque Gericinó fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.



Baixada em Foco



A intenção é celebrar antecipadamente o Dia da Baixada, celebrado dia 30 de abril, com uma extensão programação para todas as idades em Nilópolis. O projeto Baixada em Foco oferece atrações gratuitas e apresentações de artistas locais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Nilópolis e do Sindicato do Comércio Varejista.

Ele é realizado pelas unidades do SESC RJ em Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O projeto Baixada em Foco promove uma série de atividades que abrangem música, artes cênicas, esportes, cursos e oficinas, entre outras atrações para toda a família.



O Sesc RJ celebra os inúmeros valores da região, propondo um diálogo com sua sociedade a partir da própria história, memória e valores.

