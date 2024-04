O projeto toca oficinas e atividades artísticas para que os jovens e crianças contemplados consigam se expressar sem limitações e sejam percebidos como indivíduos atuantes na sociedade - Divulgação / Di Blasi

O projeto toca oficinas e atividades artísticas para que os jovens e crianças contemplados consigam se expressar sem limitações e sejam percebidos como indivíduos atuantes na sociedadeDivulgação / Di Blasi

Publicado 22/04/2024 17:40 | Atualizado 22/04/2024 17:42





As inscrições seguem abertas até junho e podem ser feitas por um dos responsáveis legais dos menores através do site: Nilópolis - O Projeto "Cultura que Transforma" promove aulas de dança e teatro gratuitas para jovens e crianças PCD's e neuroatípicas na Baixada Fluminense (Nilópolis e Duque de Caxias) e na Ilha do Governador. A iniciativa é realizada pela Di Blasi Gestão, com patrocínio da NTS, por meio da Lei Rouanet de Incetivo à Cultura, através do Ministério da Cultura. Ao todo são quatro núcleos contemplados pela iniciativa na periferia: três na Baixada (Nilópolis e Duque de Caxias - cidade beneficiada com dois espaços) e um na zona norte, na Ilha do Governador (Tauá, Praia da Bandeira), região metropolitana do Rio de Janeiro.As inscrições seguem abertas até junho e podem ser feitas por um dos responsáveis legais dos menores através do site: www.diblasigestao.com . Entre os principais objetivos do projeto estão, não somente promover um trabalho de protagonismo, mas também de reconhecê-los como potência revelando seus talentos - que, por diversas vezes, são ignorados pela sociedade.

O Ballet está entre as atividades oferecidas pelo projeto ''Cultura que Transforma'' Divulgação / Di Blasi



Para Aline Daniel, mãe do aluno Carlos Daniel, o projeto alcança as pessoas para além da questão lúdica. ''No caso do meu filho, que tem autismo, existe uma dificuldade de interação, de se comunicar e de demonstrar sentimento de forma clara. Eu percebo que o teatro e a dança ajudam muito ele nessa questão da comunicação, inclusive na hora dele fazer amizade e interagir com outras pessoas'', destaca Aline. Para Aline Daniel, mãe do aluno Carlos Daniel, o projeto alcança as pessoas para além da questão lúdica. ''No caso do meu filho, que tem autismo, existe uma dificuldade de interação, de se comunicar e de demonstrar sentimento de forma clara. Eu percebo que o teatro e a dança ajudam muito ele nessa questão da comunicação, inclusive na hora dele fazer amizade e interagir com outras pessoas'', destaca Aline.

As inscrições seguem abertas até junho e podem ser feitas por um dos responsáveis legais dos menores através do site: www.diblasigestao.com Divulgação / Di Blasi

O ''Cultura que Transforma'' presta assistência gratuita e luta pelos direitos das pessoas com deficiência. O projeto toca oficinas e atividades artísticas para que todos os jovens e crianças contemplados consigam se expressar sem limitações e sejam percebidos como indivíduos atuantes na sociedade.



* Núcleos (também para inscrição no local):



- Duque de Caxias: Jardim Gramacho - R. Bragança, 31 - Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ, 25056-320

IDE - Inclusão e Desenvolvimento Pelo Esporte



- Duque de Caxias: Jardim Anhangá - Rua Mm, lote 18, quadra 48 - Jardim Anhangá, Duque de Caxias - CEP 25264-677

Instituto João Gonçalves da Silva



- Nilópolis - Rua João Rodrigues da Cunha, 1309 - Nova Cidade, Nilópolis - RJ, 26510-056

ONG João e Maria



- Ilha do Governador - Estr. do Dendê, 563 - Tauá, Praia da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ, 21920-000

ONG Superação



* Vídeo - Projeto ''Cultura que Transforma'':