O cantor Marcelo Negrett interpretará vários sucessos da MPB e do samba - Jorge Ferreira / PMN

O cantor Marcelo Negrett interpretará vários sucessos da MPB e do sambaJorge Ferreira / PMN

Publicado 20/04/2024 19:45

Nilópolis - O feriado do Dia de Tiradentes, 21 de abril, será movimentado neste domingo, no Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis. Além da feira de artesanato já tradicional no local, haverá mais uma edição do projeto Arte na Natureza, com apresentação do músico Marcelo Negrett, a partir das 16h.

A feirinha tem bijuterias, modo de reuso, produtos orgânicos, atividades como workshop, venda de artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, e plantas e produtos para jardinagem, além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques.



O Parque abre das 6h às 18h, para as atividades diárias, como caminhadas, corridas, passeios de bicicletas. O endereço é rua Antônio João Mendonça, s/n.



Programação:



9h às 17h - Feirinha Arte na Natureza – Artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem

16h - Show de Marcelo Negrett, interpretando MPB e samba