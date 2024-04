A Vila Olímpica abrirá normalmente todos os dias, inclusive no feriado de São Jorge, das 6h às 21h, para que os moradores da cidade possam caminhar e usufruir do espaço - Divulgação / PMN

Nilópolis - Devido ao Feriado de São Jorge, comemorado na próxima terça-feira (23), a Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo na segunda-feira (22). Postos de saúde, escolas e creches e demais órgãos municipais não abrirão. O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (24). Porém, ficam mantidos os serviços na UPA do Cabuís, coleta de lixo, orientação do trânsito e Defesa Civil.



Urgência médica: O atendimento médico de urgência será normal na UPA do Cabuís.



Segurança: As secretarias de Defesa Civil e Segurança (Guarda Municipal) mantêm suas escalas de plantão.



Lixo: A coleta de lixo domiciliar seguirá normal, de acordo com o dia de atendimento nos lados da Estrada Mirandela e da Praça do Chafariz.



Turismo: O Parque Municipal do Gericinó Prefeito Farid terá funcionamento normal todos os dias, das 6h às 19h, com entrada franca.

A Feira Arte na Natureza, realizada aos domingos, está confirmada no feriado de Tiradentes, dia 21/4.



Vila Olímpica de Nilópolis:

Abre normalmente todos os dias, inclusive no feriado de 23/4, das 6h às 21h, para que os moradores da cidade possam caminhar e usufruir do espaço.



Parque Sara Areal:

Funcionamento normal no sábado, domingo e segunda-feira, das 6h às 18h. Na terça-feira, dia 23/4, abre das 6h às 12h.