60 alunos se formaram e receberam o certificado do curso básico de barbeiro - Giulia Nascimento / PMN

60 alunos se formaram e receberam o certificado do curso básico de barbeiroGiulia Nascimento / PMN

Publicado 25/04/2024 19:59

Nilópolis - Sessenta alunos se formaram e receberam o certificado do curso básico de barbeiro pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab) de Nilópolis, nesta quinta-feira (25). Somente este ano, 214 pessoas concluíram a formação nos cursos gratuitos promovidos pela Setrab.



O curso de barbeiro teve duração de um mês e meio. O secretário da pasta, Dudu Amorim, contou que os 60 alunos receberão uma aula extra de brinde. "Eles irão ganhar uma aula extra de alguns cortes diferenciados. São cortes que têm um design diferente, com desenho. Acho muito legal essa coisa."

Não é a primeira vez que a Perla Alexandra Brito, 47, se inscreve no curso. No mundo da beleza há mais de 25 anos, a cabeleireira, depiladora, manicure e agora barbeira, já fez design de sobrancelha e trança pela Secretaria de Trabalho. Nesta terça-feira ela recebeu seu terceiro certificado."Foi um divisor de águas, porque é muito difícil a gente achar uma oportunidade dessas. Eu gosto muito daqui porque eles ensinam muito bem. O professor é muito atencioso e a Secretaria de Trabalho dá um suporte pra gente. Esses três cursos vão me ajudar muito! É o pontapé inicial que a gente precisa pra poder deslanchar na carreira."Ser barbeiro é um sonho de anos do professor Rian Carlos, 23. Atualmente estudante de contabilidade, o profissional de corte moderno masculino contou sua experiência como educador no curso de barbeiro."É bem gratificante ver os alunos se formando e trabalhando nessa área. Evoluo mais no meu trabalho quando dou aula aqui. Ensino corte masculino moderno e parte de coloração. Eu preparo eles para o mercado de trabalho. Sempre sonhei em ser barbeiro. Usei como trampolim para conseguir outros cursos. Através dessa profissão como barbeiro conquistei muitas coisas."

Os 60 alunos receberão uma aula extra de brinde no curso de barbeiro Giulia Nascimento / PMN

A Setrab oferece diversos cursos gratuitos para os moradores do município. Este ano, 214 alunos receberam o certificado do curso básico de Barbeiro, Trancista e Marketing Digital.O mais pedido pelo público está com data marcada para novas turmas. O curso de Marketing Digital será aberto para as inscrições presenciais somente no dia 9, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Trabalho, localizada na rua Pedro Álvares Cabral, nº 995.Para se matricular é necessário apresentar as cópias xerox da identidade e do comprovante de residência de Nilópolis. "A finalidade destes cursos é que os alunos já saiam daqui e comecem a trabalhar", salientou Dudu Amorim.