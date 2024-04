Os estudantes participaram de um quiz e plantaram mudas da Mata Atlântica - Felipe Oliveira / PMN

Publicado 25/04/2024 20:14

Nilópolis - Em celebração ao Dia da Terra, comemorada anualmente em 22 de abril, as secretarias de Meio Ambiente e da Educação de Nilópolis realizaram ações nesta quinta-feira (25). Alunos das escolas municipais Maria da Conceição e Coronel Antonio Benigno participaram de diversas atividades de educação ambiental no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão.



Durante a manhã, bateram um papo e promoveram um quiz com as crianças e plantaram mudas da Mata Atlântica. As curiosidades giraram em torno de questões sobre a Terra e qual o papel de todos ao cuidar dela. Durante a conversa, foi destacado que o Parque do Gericinó tem papel importante na preservação do Meio Ambiente. Ao plantar mais mudas e ao conscientizar as crianças nessa atividade, elas ajudam o planeta e constroem o futuro.

Alunos das escolas municipais Maria da Conceição e Coronel Antonio Benigno participaram de diversas atividades de educação ambiental Felipe Oliveira / PMN



Na parte da tarde os alunos da E.M. Coronel Antonio Benigno Ribeiro participaram do projeto Solos Itinerantes, com atividade lúdica liderada pela professora de Geografia, Sarah Lawall, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-IM). Os alunos foram separados em grupos e pintavam em folhas de papel, diferentes tipos de solo existentes no Brasil.



O aluno do quarto ano do Benigno Ribeiro, Gustavo de Sousa Vale, de nove anos, adorou o passeio. "Eu vim pintar, ver as coisas aqui, ouvir as histórias, ver a mata também. Aprendi a história da raiz, do torrão e da rocha também. Eu desenhei uma rocha porque gosto delas."

Alunos da E.M. Coronel Antonio Benigno Ribeiro participaram do projeto Solos Itinerantes, com atividade lúdica liderada pela professora, Sarah Lawall, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Felipe Oliveira / PMN



Essas ações tem como objetivo estimular as crianças através da arte, ensinando a conservar e preservar o solo e consequentemente a terra. "Com metodologias ativas, integrativas e inclusivas, qualquer público pode participar, desde criança até idoso, em qualquer lugar. Trouxemos tinta, caixa para testar a sensibilidade com diferentes texturas de solo, contação de história com nossos personagens, jogos de memória e outras oficinas de acordo com a demanda do público", salientou Sarah.