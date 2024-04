A artesã Márcia Ferreira (ao centro) com a assessora técnica da Secretaria Municipal de Turismo Rafaelle Vieira - Divulgação / PMN

A artesã Márcia Ferreira (ao centro) com a assessora técnica da Secretaria Municipal de Turismo Rafaelle VieiraDivulgação / PMN

Publicado 25/04/2024 20:42 | Atualizado 25/04/2024 20:43

Nilópolis - Três peças feitas com a técnica do amigurumi , técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou trico, foram criadas pela artesã Márcia Ferreira. Mas, ela quis expressar a cultura africana, e não a asiática, com seus produtos. Elas foram selecionadas para participar da 16ª edição da Feira Rio Artes, no Centro de Convenções Expomag, no Centro, do Rio de Janeiro, que acontece até o próximo domingo (28).

Márcia é a representante de Nilópolis no evento, uma promoção da Secretaria de Estado de Cultura (Secec). Assessora técnica da Secretaria de Turismo de Nilópolis, Rafaelle Vieira, explicou que a profissional se inscreveu no site do evento, mandou fotos dos produtos e foi selecionada.



Três peças feitas com a técnica do amigurumi , técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou trico, foram criadas pela artesã Márcia Ferreira Divulgação / PMN

"Essas três peças, que simbolizam a cultura afro, tiveram uma nota alta em relação a outras peças inscritas. A exposição tem a curadoria de Coco Barsan e os 92 municípios participam da atividade, que começou dia 24 a prossegue até 28 de abril, no Centro de Convenções EXPOMAG antigo Sulamerica, na cidade do Rio de Janeiro, das 10h às 21h.

A 16ª edição da Feira Rio Artes acontece até o próximo domingo (28) Divulgação / PMN



A convocatória para a inscrição foi realizada em março passado, com o preenchimento de um formulário e posterior seleção de artesãos, associações ou cooperativas de todo o Estado do Rio de Janeiro para compor a programação da ' 16a edição da Rio Artes'. A visitação dos participantes é livre nos cinco dias da feira, porém eles precisam participar de um dia obrigatoriamente. A convocatória para a inscrição foi realizada em março passado, com o preenchimento de um formulário e posterior seleção de artesãos, associações ou cooperativas de todo o Estado do Rio de Janeiro para compor a programação da ' 16a edição da Rio Artes'. A visitação dos participantes é livre nos cinco dias da feira, porém eles precisam participar de um dia obrigatoriamente.