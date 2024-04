A unidade contará com pediatria, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, berçário, Clínica Cirúrgica, Clínica Geral, Quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto - Divulgação / PMN

Nilópolis - Depois de nove anos de espera, os moradores de Nilópolis estão mais perto de ver novamente funcionando o Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitschek. O prefeito Abraãozinho (PL), acompanhado de outras autoridades municipais, visitou na última semana, as obras que estão sendo realizadas na unidade.



A previsão que é o hospital, que será de grande porte, disponha de 102 leitos, incluindo a maternidade, e ofereça atendimento de emergência e urgência, inclusive para pediatria, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, berçário, Clínica Cirúrgica, Clínica Geral, Quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.

A unidade vai dispor de setor de Raio-X, Farmácia, Laboratório, Unidade Transfusional, Central de Material de Esterilização, vestiários Divulgação/ PMN

Abraãozinho garantiu que irá devolver à população tudo que lhe foi tirado, inclusive o hospital-maternidade, onde muitos nilopolitanos nasceram. “Conseguimos ajuda financeira do governador Cláudio Castro e o deputado Ricardo Abrão está buscando apoio do governo federal para a manutenção do JK. A inauguração será em breve”, afirmou o prefeito.



Setores do hospital



O grupo esteve em todos os cinco andares do HMJK e constatou que os dois últimos andares já estão em fase de acabamento. A unidade vai dispor de setor de Raio-X, Farmácia, Laboratório, Unidade Transfusional, Central de Material de Esterilização, vestiários. Contará também com salas de descanso para médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, setor de administração, cozinha, refeitório e morgue.

O sonho da população de ter de volta funcionando a maior unidade de urgência e emergência e a maternidade municipal, está agora virando realidade. Ali também funcionarão o centro de material esterilizado, rouparia e laboratório, a enfermaria da cirurgia geral, com 27 leitos, com salas para preparo de medicamentos e prescrição médica e a enfermagem.

O prefeito Abraãozinho, acompanhado de outras autoridades municipais, visitou as obras que estão sendo realizadas na unidade Divulgação/ PMN

O prefeito Abraãozinho, estava acompanhado do deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), da secretária municipal de Obras, Patrícia Abdalla, do secretário municipal de Saúde, André Esteves, e do vereador Alvinho, entre outros.