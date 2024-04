A numeração afixada no motor pertencia a um outro carro com registro de roubo no município de Nilópolis em outubro de 2020 - Divulgação / PRF

Publicado 27/04/2024 00:20 | Atualizado 27/04/2024 00:24

Teresópolis - Em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, um automóvel (Volkswagen UP Vermelho) com motor roubado de outro veículo, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi aprendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na quinta-feira (25), e o condutor de 49 anos foi preso.

Durante a ação, os policiais rodoviários federais fizeram a fiscalização de trânsito e realizaram análise minuciosa nos caracteres dos componentes que identificam cada veículo. Foi observado no motor, os sinais identificadores do automóvel e constatado que este componente não era o original do veículo abordado, pois a numeração afixada no motor pertencia a um outro carro com registro de roubo no município de Nilópolis, em outubro de 2020.

A ocorrência foi encaminhada para a 110ª DP (Teresópolis).