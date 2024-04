Recentemente, a concessionária contou com ajuda inédita: um barco autônomo inspecionou a Adutora Veiga de Brito, mais conhecida como Túnel-Canal - Divulgação

Recentemente, a concessionária contou com ajuda inédita: um barco autônomo inspecionou a Adutora Veiga de Brito, mais conhecida como Túnel-CanalDivulgação

Publicado 29/04/2024 23:33

Rio - A tecnologia é uma importante aliada da Águas do Rio nas 27 cidades fluminenses sob a sua concessão. Desde o primeiro dia de operação, em novembro de 2021, a empresa utiliza e investe em equipamentos e softwares de última geração para, entre outras ações, realizar obras, monitorar sistemas e minimizar impactos causados pelas perdas de água. Recentemente, a empresa contou com ajuda inédita: um barco autônomo inspecionou de forma minuciosa a Adutora Veiga de Brito, mais conhecida como Túnel-Canal – ela tem 34 km de extensão e fica entre os bairros de Santíssimo, na Zona Oeste carioca, e Jardim Botânico, na Zona Sul.



O Túnel-Canal foi construído nos anos 60, e através dele é levada metade da água produzida na Estação de Tratamento Guandu para a cidade do Rio de Janeiro e cinco municípios da Baixada Fluminense: Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João de Meriti. Já a embarcação autônoma funciona da seguinte maneira: trata-se de um veículo de superfície não tripulado que faz o monitoramento fora de bordo.



Durante o trajeto, ele filmou e fotografou o túnel, enquanto profissionais da concessionária acompanhavam do lado de fora da adutora o percurso em tempo real. Eles explicaram que, durante a vistoria, é possível parar o veículo e fazer uma avaliação detalhada de algum ponto específico. No final, um diagnóstico contendo vídeos e fotos é gerado para a avaliação.

O primeiro trecho inspecionado com este método foi entre Água Santa e Lins de Vasconcelos, bairros na Zona Norte do Rio, quase no limite da concessão da Águas do Rio. Antes do uso do equipamento, a inspeção era feita presencialmente por técnicos e engenheiros que chegavam a percorrer distâncias entre 1,6 km e 3,3 km.

Durante o trajeto, barco autônomo filmou e fotografou o túnel, enquanto profissionais da concessionária acompanhavam do lado de fora da adutora o percurso em tempo real Divulgação



“Durante a parada do Sistema Guandu, que ocorre apenas uma vez por ano, geralmente temos muito pouco tempo para atuar no Túnel-Canal. Com esta solução, estamos abrindo a possibilidade de realizar mais inspeções preventivas e planejar as ações de forma mais assertiva”, explicou Edes Fernandes, engenheiro e consultor da Águas do Rio. “Durante a parada do Sistema Guandu, que ocorre apenas uma vez por ano, geralmente temos muito pouco tempo para atuar no Túnel-Canal. Com esta solução, estamos abrindo a possibilidade de realizar mais inspeções preventivas e planejar as ações de forma mais assertiva”, explicou Edes Fernandes, engenheiro e consultor da Águas do Rio.