A normalização do fornecimento nas localidades impactadas ocorrerá de forma gradual, podendo levar 72 horas, a partir da retomada integral da produção de água tratada na estação - Divulgação/Cedae

Publicado 07/05/2024 14:11

Baixada Fluminense - A Cedae realizará uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (09), das 9h às 18h. Com isso, de acordo com a estatal, a estação terá a operação reduzida para 65% da capacidade, que produz água para o abastecimento de 80% da Capital e da Baixada Fluminense. Essa queda na produção afetará o fornecimento nas localidades atendidas pela Águas do Rio na região.



Regiões afetadas: Centro e zonas Norte e Sul do município do Rio de Janeiro e as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



Em comunicado, a Cedae explicou que a operação da ETA Guandu será restabelecida, gradativamente, após o término da manutenção. A normalização do fornecimento nas localidades impactadas ocorrerá de forma gradual, podendo levar 72 horas, a partir da retomada integral da produção de água tratada na estação.



A Águas do Rio orienta que os seus clientes reservem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a normalização do abastecimento. A empresa segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.