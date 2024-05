As inscrições estarão abertas no até o dia 17 de maio, exclusivamente on-line, através do site do IFRJ - Divulgação / Freepik - IFRJ

Publicado 06/05/2024 16:55

Rio - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas, até o dia 17 de maio, para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Professor (a) Substituto (a) nas seguintes regiões: Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis e Paracambi), Metropolitana (Realengo e Rio de Janeiro), Região dos Lagos (Arraial do Cabo) e Sul Fluminense (Pinheiral, Resende e Volta Redonda). São de 21 (vinte e uma) vagas no total.

As inscrições estarão abertas no período de 01/05 até as 23h59min de 17/05/2024, exclusivamente on-line, através do site do IFRJ . A taxa de inscrição do concurso terá o valor de R$ 80,00 (oitenta) reais, que deverá ser emitida para pagamento no sistema PagTesouro do IFRJ no site O (A) candidato (a) aprovado (a)/classificado (a) neste Processo Seletivo não terá direito à contratação automática, a qual se dará a critério e à conveniência do planejamento acadêmico e administrativo do IFRJ no período de vigência do certame.Havendo provimento futuro e no interesse da Administração, os (as) candidatos (as) habilitados (as) poderão ser contratados (as) para vagas nos locais ofertados na ocasião, ou seja, em campus/regiões diferentes da vaga originária ou aguardar uma possível convocação futura exclusivamente para o local ao qual concorreu à vaga, dentro do período de validade do certame.O trabalho do (a) docente poderá ser desenvolvido de forma presencial e híbrida (remoto e presencial), de acordo com as demandas do campus de atuação. As atividades remotas poderão ser realizadas de modo síncrono ou assíncrono, de acordo com as demandas dos campi.Todas as vagas possuem o regime de trabalho de 20 (vinte) e/ou 40 (quarenta) horas, o qual será definido no momento da contratação, de acordo com o interesse da Administração. O horário de trabalho compreende os turnos da manhã, da tarde e da noite, inclusive, aos sábados nos turnos da manhã e da tarde, sendo a distribuição da jornada semanal realizada semestralmente pelo campus, conforme as demandas dos cursos ofertados.Em função das demandas da Instituição ou insuficiência de carga horária mínima em atividades de ensino, o (a) docente poderá ser designado (a) a atuar em mais de um campus do IFRJ em dias distintos, preferencialmente dentro da mesma região.Antes de efetuar o pagamento da taxa e do preenchimento do formulário de inscrição, o (a) candidato (a) deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento posteriormente.Para mais informações, acesse o edital.