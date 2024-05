De acordo com o professor de espanhol, Davison de Lima, a escola bilíngue promove a valorização da diversidade linguística e cultural - Divulgação / PMN

Nilópolis - ¡Hola! ¿Qué tal? Destaque na Baixada Fluminense por suas dez unidades escolares bilíngues, a rede municipal de ensino de Nilópolis dispara na frente sendo o primeiro município a viver a imersão em inglês, espanhol e língua brasileira de sinais (libras). Atualmente o projeto beneficia cerca de dois mil alunos. Esta metodologia já traz frutos aos estudantes que sonham com um futuro melhor.



A importância desse modelo educacional vai além do ensino de idiomas. De acordo com o professor de espanhol, Davison de Lima, a escola bilíngue promove a valorização da diversidade linguística e cultural. "Trazemos o espanhol para que eles possam conhecer mais a cultura, outros povos além da realidade deles. Então acredito que empodera o aluno. Eles se sentem motivados, é uma oportunidade incrível."



O projeto começou em 2019 com um grande objetivo: resgatar alunos. A secretária municipal de Educação, Professora Flávia, contou como foi o processo. "O projeto bilíngue nasceu para dar viabilidade às crianças de aprender uma nova língua, mas principalmente para trazer os estudantes de volta às salas de aula. Então, para valorizar um espaço nas regiões mais carentes da cidade, a gente quis dizer para eles que sim, eles podiam ser tudo aquilo que eles quisessem ser."

No Poeta Carlos Drummond de Andrade, a escola municipal é bilíngue em libras. Já o espanhol foi adotado nas escolas Washington Bittencourt, Edyr Ribeiro e alunos do antigo Benigno Ribeiro. A língua inglesa é falada nas unidades escolares Mikhail Jarjous, Jorge Deocleciano, CIEP 136, CIEP 028, José de Alessandro e Antônio Aureliano.



Segundo a Professora Flávia, o objetivo da Secretaria de Educação é oferecer o ensino bilíngue em todas as 31 unidades escolares. "E a ideia em breve atingir 100% das escolas."



¡Saludos desde E.M. Professora Edyr Ribeiro!



Pensando no futuro, o aluno Daniel Prado, de dez anos, está focado em aprender outro idioma para realizar seu sonho, que é ser jogador de futebol. "Já aprendi algumas palavras com as músicas que o professor coloca pra gente e as saudações. O outro idioma vai me ajudar porque vou ter que viajar para outros países e vou precisar falar outras línguas."