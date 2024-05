A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, demonstrou seu engajamento constante em proporcionar apoio e conforto às mães presentes - Divulgação / PMN

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, demonstrou seu engajamento constante em proporcionar apoio e conforto às mães presentesDivulgação / PMN

Publicado 09/05/2024 21:29

Nilópolis - Um café da manhã em comemoração ao Dia das Mães foi oferecido, nesta quarta-feira (08), pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) de Nova Cidade, em Nilópolis. O evento foi destinado às mães de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CREAS, além de outras que frequentam o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Novo Horizonte. Esta iniciativa marcou a primeira vez em que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) de Nilópolis organizou tal evento.



A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, demonstrou seu engajamento constante em proporcionar apoio e conforto às mães presentes. "É fundamental reconhecermos a importância dessas mães e estarmos aqui para oferecer nosso suporte em momentos tão desafiadores", enfatizou, acrescentado que há um compromisso contínuo em atender às necessidades dessas mães.

Esta iniciativa marcou a primeira vez em que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) de Nilópolis organizou tal evento Divulgação / PMN

Ela também destacou a importância de apoiar as mães cujos filhos cumprem sanções repreensivas. "Algumas dessas mães enfrentam situações extremamente difíceis, pois seus filhos estão lidando não apenas com a conflitos , mas também estão sujeitos a medidas legais restritivas. Nosso papel é acolhê-las nesses momentos de incerteza e fornecer o suporte necessário para lidar com essas circunstâncias desafiadoras", acrescentou Vanessa, salientando que toda a equipe do CREAS estava presente.